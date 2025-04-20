Минобороны России: ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Фото: Мария Зверева

Несмотря на то, что с 18.00 19 апреля согласно приказу Верховного главнокомандующего был объявлен режим прекращения огня, украинские военные продолжили свои атаки на позиции российских войск.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали российские позиции в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР. Атаки были успешно отражены.

— Противник применил 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один — по Крыму. Зафиксировано 444 обстрела из орудий и минометов, 900 ударов квадрокоптерными БПЛА и сбросов боеприпасов, — сообщили в ведомстве.

Особенно интенсивные обстрелы велись по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей (12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов). Есть жертвы среди мирного населения, повреждены гражданские объекты.

Минобороны подчеркивает, что российские войска строго соблюдали условия перемирия, оставаясь на ранее занятых рубежах.

Напомним, что президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие. Российский лидер поручил остановить все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Матвей Гавриков