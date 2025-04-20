На содержание участка трассы М-7 «Волга» направили 86,2 млн рублей

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На содержание участка трассы М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — подъезд к городу Киров км 92+720 — км 127+190 направили 86,2 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит содержать участок трассы с 1 июля текущего года по 30 июня 2027 года. В течение этого периода он обязан обеспечивать ежедневное бесперебойное движение автомобилей и безопасность дорожного движения, а также обеспечивать сохранность имущества, входящего в состав объекта. Исключением станут участки трассы, где будут вестись реконструкция или капремонт.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

По состоянию 1 января 2025 года протяженность объекта содержания составляет 34,4 км. Территория относится к III дорожно-климатической зоне. Заказчиком выступает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Напомним, что ГКУ «Главтатдортранс» объявило о проведении масштабной программы по ремонту автомобильных дорог в Татарстане общей стоимостью 1,44 млрд рублей. Соответствующие тендеры опубликовали на сайте госзакупок.



Галия Гарифуллина