По 10 тысяч на каждого ребенка, возврат налогов самозанятым и другие новые меры путинской поддержки

Владимир Путин начинает прямые выплаты на всех детей до 15 лет включительно, анонсировал новые кредиты бизнесу и поддержку самозанятым

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел очередное совещание в режиме видеоконференции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На нем обсудили выход из режима самоизоляции и новые меры поддержки. В «Реальном времени» — рассказ о том, что говорил президент в обращении к нации.



«Россия смогла сохранить многие тысячи жизней»

На связи главы всех регионов страны, сегодня обсуждается, по каким принципам будет строиться наша общая работа. Все главы регионов должны были к сегодняшнему дню разработать план выхода из особого режима. Решающее слово принадлежит врачам и специалистам. Именно с учетом их мнения подготовлен указ, подписанный сегодня президентом. На его основе все регионы и муниципалитеты будут выходить из режима ограничений.

Сегодня истекает всеобщий режим выходных дней. Эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии, сказал президент. Это помогло подготовить систему здравоохранения. Число специализированных коек возросло до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе резерв аппаратов ИВЛ. Задействована лишь незначительная его часть.

Все это означает, что в каждом регионе страны есть все, чтобы помогать заболевшим. Врачи сегодня знают все, что известно об эпидемии. Отработаны способы лечения. Как показал мировой опыт, перегрузка и неготовность системы здравоохранения были причиной высокой смертности, а Россия благодаря заранее принятым мерам смогла сохранить многие тысячи жизней.

На порядок выросли масштабы тестирования: в начале марта делали 2 тысяч тестов в день, сейчас — 170 тысяч. Это один из самых высоких показателей в мире. К середине мая количество тестов будет доведено до 300 тысяч в сутки.

Все принятые меры позволяют нам приступить к поэтапному выходу из режима ограничений.

Путин снова сказал о том, что эпидемиологическая обстановка в регионах разная, и нельзя руководствоваться общей калькой

Окончание периода нерабочих дней

Президент напомнил, что выход будет последовательным, шаг за шагом, с соблюдением требований безопасности. Путин снова сказал о том, что эпидемиологическая обстановка в регионах разная, и нельзя руководствоваться общей калькой. Потому что в одних регионах будут неоправданные риски для граждан, а где-то — неоправданные ограничения.

Но с завтрашнего дня, 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается.

Но нам нельзя допустить срыва, отката назад. Президент повторяет: выход из режима ограничений быстрым не будет. Начиная с 12 мая на всех этапах надо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Путин поручил профильным ведомствам контролировать этот вопрос.

По всей стране пока отменены массовые мероприятия.

Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Президент потребовал от участников совещания уделить особое внимание интернатам и домам престарелых.

Повышенную нагрузку, риски несут сотрудники социальных учреждений. Для них на три месяца — с 15 апреля по 15 июля — устанавливается дополнительная выплата. Для врачей — 40 тысяч за двухнедельную смену (если они работают с заболевшими — 60 тысяч). Для медсестер — 25 тысяч рублей.

Подтверждается, что регионы сами будут принимать решения о том, как и в какой последовательности постепенно смягчать или сохранять ограничительные меры.

Что касается работы предприятий: продолжают работать все те предприятия, которые работают уже сейчас.

«Надо пройти между Сциллой и Харибдой», — посоветовал президент главам регионов и напомнил о том, что ждет от них высокой концентрации и оперативного реагирования

Начиная с 12 мая везде, где это возможно, надо создать условия восстановления деятельности предприятий в базовых отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, энергетике и т. д.

Важно, что их деятельность не связана с прямым контактом с потребителями, а значит, возможно организовать работу с низкими рисками. При этом у руководителей регионов остается право ограничивать или временно приостанавливать деятельность предприятий, особенно если там не могут быть обеспечены меры безопасности. Но в этом случае сотрудникам надо сохранить зарплату. Путин снова напомнил о колоссальной ответственности руководителей регионов за то, чтобы произошло мягкое и устойчивое возвращение экономики к нормальной жизни. Все решения глав субъектов должны быть тщательно просчитаны. Опасно безрассудно забегать вперед, но и сидеть сложа руки, боясь ответственности, тоже нельзя. «Надо пройти между Сциллой и Харибдой», — посоветовал президент главам регионов и напомнил о том, что ждет от них высокой концентрации и оперативного реагирования.

Президент напомнил о том, что многие пострадали — и предприятия, и их сотрудники. С самого начала правительство приняло решение о том, что ключевым критерием системы поддержки бизнеса стало требование сохранение трудовых коллективов предприятий. И сейчас нужна прямая помощь гражданам.

Новые меры поддержки семей с детьми

Президент предложил вдвое повысить минимальный размер пособия на ребенка — до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты, и, как правило, это молодые родители. Дополнительные выплаты на ребенка до 3 лет устанавливаются и для семей, которые не имеют права на материнский капитал — тоже по 5 тысяч рублей на ребенка в месяц. Теперь такие выплаты имеют право получать все российские семьи с детьми до 3 лет — с апреля по июнь. С 1 июня разовая выплата в размере 10 тысяч рублей должна быть выплачена каждой семье, имеющей ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно. Помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Заявление об этом может написать каждая российская семья уже завтра. Такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. «Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства», — сказал Путин.

Путин еще раз подчеркнул: смысл господдержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места

Меры поддержки занятости

Затем президент перешел к проблемам потенциальной безработицы. Он потребовал в дополнение к принятым мерам поддержки экономики сделать еще и так, чтобы сохранялись рабочие места, коллективы, инфраструктура, чтобы не была критически снижена занятость и предприятия могли быстро восстановить и нарастить свои мощности. Президент напомнил о субсидии, которую власти ранее назначили для выплаты заработной платы предприятиями. Такая мера рассчитана на поддержку 4 миллионов работников. Но бизнесу нужно понимание перспективы для большего горизонта планирования.

Вводятся новые кредиты для поддержки занятости. Они будут рассчитываться по формуле один МРОТ на одного работника до 6 месяцев. Срок погашения кредита — до 1 апреля 2021 года. Конечная ставка будет льготной — 2%, все, что выше, — субсидирует государство. На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять 90% своего штата, то после этого срока кредит и проценты по нему будут списаны полностью. Если предприятие сохранит 80% своего штата — государство спишет половину кредита. Ключевой принцип — эти деньги предприятие должно направить в первую очередь на закрытие долгов по зарплате. Президент попросил строго проследить за законностью этих процедур. Путин еще раз подчеркнул: смысл господдержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места. Предприятия пострадавших отраслей уже получили полугодовую отсрочку на налоговые платежи. Но простого переноса фискальных платежей сегодня тоже недостаточно. Поэтому президент предложил полностью списать такие платежи для ИП, МСП в пострадавших отраслях и для социально ориентированных НКО — за второй квартал 2020 года. Речь идет о налоговых взносах (кроме НДС) и страховых. Воспользоваться этим могут около полутора миллионов предприятий. Путин напомнил о том, что в 4 регионах самозанятые граждане, в том числе и в Татарстане, смогли выйти из серой зоны и легализовать свою деятельность: «Они поверили государству и его гарантиям». В ответ на это президент предложил вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме. В-четвертых, сейчас возможность для регистрации самозанятых действует в 23 регионах. Президент предложил предоставить всем им налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они могут платить налоги, не трогая своих доходов. В-пятых, практически во всех субъектах РФ действуют госструктуры, помогающие небольшому бизнесу микрофинансовыми кредитами. Путин предложил докапитализовать их 12 миллиардами рублей из средств соответствующего нацпроекта.

Президент обратил внимание коллег на то, что адресную поддержку должны получить все российские семьи

Строгий контроль за адресностью помощи

Президент обратил внимание коллег на то, что адресную поддержку должны получить все российские семьи. Поручения будут считаться исполненными, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначена.

Путин напомнил, что больше месяца назад поручил ввести допвыплаты медработникам. Но, по имеющимся у него данным, медики получили их только в 56 субъектах федерации, и получили их меньше половины тех, кому они должны были быть начислены. Поэтому президент поручил главам субъектов окончательно проследить, чтобы все медики получили положенные выплаты. Постоянный мониторинг за этим должен обеспечить Минздрав.

6 мая был подписан указ о предоставлении дополнительных страховых гарантий медработникам, страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. Путин поручил рассмотреть ход того, как указ исполняется, и представить ему исчерпывающий доклад.

