На дооснащение инфраструктуры аэропорта «Казань» направили 3 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На проектно-изыскательские работы по дооснащению аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры аэропорта «Казань» направили 3 млн рублей. Соответствующий тендер разместили на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит разработать проектную и рабочую документацию в объеме, необходимом для утверждения и ведения строительно-монтажных работ, и выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат МСК-16.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, он должен устранить за свой счет допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, и возместить убытки, возникшие вследствие принятия ошибочных проектных решений и расчетов. Работы должны быть завершены к 30 июля. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс».

Напомним, перед саммитом БРИКС аэропорт Казани расширил перрон. Также тогда была закуплена новая техника, включая перронный автобус, аэродромный тягач для буксировки самолетов, шесть авиационных трапов и автомобили для обслуживания туалетных и водяных систем.

Галия Гарифуллина