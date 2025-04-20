Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков поздравил «Рубин» с 67-летием с борта МКС

Фото: Руслан Ишмухаметов

Пресс-служба футбольного клуба «Рубин» опубликовала видеопоздравление от татарстанского космонавта Сергея Рыжикова, находящегося на борту Международной космической станции.

— Поздравляю болельщиков, игроков, тренерский штаб, персонал и руководство клуба с этой знаменательной датой. За свою богатую историю казанский клуб стал двукратным чемпионом России, обладателем кубка страны и дважды завоевал Суперкубок. Желаю команде яркой, вдохновляющей игры, новых достижений и громких побед. Удачи вам! С днем рождения! — сказал Рыжиков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Футбольный клуб «Рубин» был организован в 1958 году. Казанская команда дважды становилась чемпионом России и выиграла все внутренние турниры в истории российского футбола.



Напомним, что следующий матч «Рубин» проведет в Москве с «Динамо» сегодня, 20 апреля, в 14.00 по московскому времени.

Матвей Гавриков