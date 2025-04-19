Зеленский: в рамках перемирия Украина будет действовать «зеркально»

Если прекращение огня будет соблюдаться, то перемирие можно продлить, добавил он

Владимир Зеленский заявил, что в рамках перемирия Украина будет действовать «зеркально». Если прекращение огня будет соблюдаться, то перемирие можно продлить, добавил он. Об этом сообщает РБК.

— Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс, — считает Зеленский.

Ранее Washington Post сообщал, что Украина, по-видимому, не поддержала предложение о пасхальном перемирии.

Президент России Владимир Путин объявил перемирие сегодня на встрече с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Российский лидер поручил остановить все боевые действия с 18:00 19 апреля до нуля часов 21 апреля.

— Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций, — сказал Путин.

Галия Гарифуллина