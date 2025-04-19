Партнер Первого канала выходит на книжный рынок с проектами о ТВ, детской литературой и урбанистикой

Компания планирует занять 5% рынка тематических печатных книг

Фото: Мария Зверева

Медиагруппа «Красный квадрат», которая делает проекты для федеральных телеканалов и принадлежит Аркадию Ротенбергу, объявила о запуске собственного издательства. Компания планирует занять 5% рынка тематических печатных книг, пишет газета «Коммерсантъ».

Новое направление сосредоточится на трех сегментах: телевидение, детская и подростковая литература, а также профессиональные издания о городских пространствах — парках, музеях, выставках и аттракционах. Книги будут распространяться через «Читай-город», «Москву», «Подписные издания», а также маркетплейсы Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». В последнем случае продавцом выступает издательство «Эксмо».

Сейчас компания работает только с внутренними авторами, но с 2025 года планирует сотрудничать с внешними. Также идет разработка радиопроекта «Читай-радио» и расширение клуба «Пространство для чтения» с партнерами, среди которых МГУ, Третьяковская галерея, ГЭС-2, «Москино» и издательство «Бомбора». «Красный квадрат» рассчитывает на диверсификацию бизнеса и создание экосистемы, которая охватывает все каналы взаимодействия с аудиторией.

Выручка компании в 2023 году составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль — 56,4 млн рублей. Годом ранее выручка была 3,3 млрд рублей, при этом компания понесла убыток в 362,6 млн рублей. Участники рынка полагают, что «Красный квадрат» использует формат франшизного продвижения, сходный с моделью 360. Такой формат предполагает работу одного контента на разных платформах — как это делает, например, «МТС Медиа». У компании уже есть проект «Капитаны будущего» — под этим брендом выпущены книги, анимационный сериал, песни, клипы и интерактивная выставка. Сейчас разрабатывается аттракцион для тематических парков.

Эксперты считают, что рынок требует точечной подготовки, сложного маркетинга и дополнительных каналов продаж. Средний тираж книг в нишевых сегментах — сотни экземпляров, а рентабельность низкая. Для устойчивой прибыли цена книг должна быть высокой. По оценке «Эксмо-АСТ», объем книжного рынка в 2024 году составил 98 млрд рублей, что на 7% выше, чем годом ранее. Сегмент детской литературы принес 25,3 млрд рублей, однако показал падение на 4%.

Участники рынка отмечают, что у «Красного квадрата» уже был опыт с печатным направлением — в 2016 году через дочернюю структуру компания выпускала журнал «Контрольная закупка». Эксперты отмечают, что сегмент книг о телевидении уже занят крупными игроками, такими как «Эксмо-АСТ». В нише профессиональной урбанистики конкуренция ниже, но там тоже работают сильные издательства.

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Екатерина Петрова