Обращение Путина: доплаты медикам, помощь населению, поддержка бизнеса, «половцы и печенеги»

Владимир Путин выступил перед главами регионов, озвучил новые меры поддержки гражданам и бизнесу и призвал дорожить временем и деньгами

Сегодня Владимир Путин выступил со вступительным словом перед совещанием в формате видеоконференции с губернаторами по теме коронавируса. В «Реальном времени» — рассказ о том, какие новые меры поддержки населения, бизнеса и борьбы с вирусом анонсировал президент.



Поддержка медицинской отрасли в целом и медиков в частности

В начале своего обращения президент предложил сосредоточиться на борьбе с эпидемией, защите здоровья населения, обеспечении устойчивости экономики. Но безусловным приоритетом он назвал обеспечение работы медицинских учреждений. Нужно сделать все, чтобы привести медицину страны в максимальную готовность перед лицом наступающей эпидемии.

Так, более 33 млрд рублей уже направлены на то, чтобы развернуть дополнительные специализированные койки в инфекционных отделениях. Еще 13 млрд направлены на закупку дополнительной медтехники (аппаратов ИВЛ, реанимобилей и машин скорой помощи).



Оценивать результат в регионах Путин предложил не по количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений. А потом он анонсировал беспрецедентные выплаты медицинскому персоналу, который работает непосредственно с больными COVID-19. На это предусмотрено выделение уже более чем 10 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Действовать по шаблонам сейчас не только неэффективно, но и вредно

На три месяца, начиная с апреля, устанавливаются следующие ежемесячные выплаты:

80 тысяч — для врачей;

50 тысяч — для медсестер;

25 тысяч — для младшего медперсонала;

50 тысяч — для врачей скорой помощи;

25 тысяч — для водителей, фельдшеров и медсестер экипажей скорой помощи.

Также для медиков, которые непосредственно контактируют с больными COVID-19, устанавливаются повышенные страховые гарантии — тоже за счет федерального бюджета.

Регионы должны действовать гибко

Отдельно Путин подчеркнул, как высока личная ответственность глав регионов за то, чтобы все средства сработали максимально эффективно. Он попросил действовать собранно и профессионально, дорожить каждым днем и каждым рублем: своевременно решать все организационные и кадровые вопросы, обеспечить быстрое формирование бригад специалистов. Минфину предложено дать регионам полномочия действовать гибко, позволять решать проблемы на местах и перераспределять средства в зависимости от ситуации.

«Действовать по шаблонам сейчас не только неэффективно, но и вредно», — сказал президент главам регионов. Главная цель всех мер — защита жизни и здоровья людей.

Также Путин поручил наладить региональное взаимодействие в вопросах того, чтобы перенаправлять потоки больных и врачей из региона в регион по необходимости. Правительству в двухдневный срок поручено составить график передачи коечного фонда от федеральных клиник в распоряжение регионов. «Важно собрать в кулак все наши ресурсы», — напомнил президент.

«Нужно разработать механизм возвращения организаций к режиму нормальной работы»

Затем Владимир Путин напомнил о том, к какому урону и разрушительным последствиям для экономики может привести полное закрытие предприятий, грузового, пассажирского сообщения между регионами, невзирая на реальную обстановку, даже когда заболевших в регионе единицы.

«Этого не происходит даже в Москве с ее огромной плотностью населения, — привел он в пример столицу. — Многие компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Поэтому продуманно и аккуратно нужно разработать механизм возвращения организаций к режиму нормальной работы», — порекомендовал он. Естественно, необходимо соблюдать все меры безопасности, но при этом нельзя грузить предприятия лишними справками и бумажной волокитой.

Важно смягчить удар для бизнеса, потери которого уже очень серьезны. В каждом субъекте Федерации должен быть сформирован список системообразующих для региона предприятий. Президент призвал руководителей регионов принимать решения внимательно, точечно и гибко, а не применять огульные меры.

На федеральном уровне президент еще ранее предложил распространить на все предприятия из пострадавших сфер снижение вдвое социальных взносов — с 30 до 15%, причем на долгосрочную перспективу.

Уверен, что бизнес приложит все силы, чтобы сохранить свои команды. Именно такой подход мы будем поддерживать

Сегодня в качестве экстренной меры он предложил отсрочить уплату и этих взносов в соцфонды для пострадавших предприятий сферы МСБ на 6 месяцев. Кроме того, предприятия получают и налоговую отсрочку на полгода (кроме НДС). Но через полгода не должна возникнуть ситуация, когда нужно одномоментно заплатить все долги по соцвыплатам и налогам — этого боятся сейчас очень многие представители бизнеса. Поэтому президент предложил плавно распределить эту выплату на более длительный срок.

В пятидневный срок президент поручил Правительству и Центробанку разработать программу поддержки бизнеса, чтобы он смог максимально сохранить свою деятельность и рабочие места. Компаниям, особенно из сферы услуг, приходится очень непросто. Но Путин в очередной раз подчеркнул, насколько важно сохранять рабочие места. «Уверен, что бизнес приложит все силы, чтобы сохранить свои команды, — сказал президент. — Именно такой подход мы будем поддерживать». Президент предложил помогать в первую очередь именно тем компаниям, которые сохраняют занятость.



«Нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам»

Чтобы помочь людям, которые уже потеряли работу, президент вводит новые меры.

Выплаты семьям с детьми до 3 лет включительно, имеющим право на маткапитал, составят 5 тысяч в месяц. Их выплатят в апреле, мае и июне.

Семьи с детьми до 7 лет получат анонсированные выплаты уже с июня, а не с июля, как обещали раньше.

При этом критерий нуждаемости будет определяться не по справке о доходах за прошлый год, а без учета дохода, полученного ранее по месту работы, по факту временной незанятости сегодня. Таким образом, круг получателей пособия будет расширен.

Всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года и обратился в службы занятости, будет выплачиваться пособие по верхней планке — 12 130 рублей. Президент поручил сделать так, чтобы оформить это пособие человек мог максимально быстро, дистанционно.

Президент предложил выплачивать еще по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка семьям, где родители потеряли работу.

Президент поручил главам регионов расширить меры поддержки тем, у кого есть кредиты, и найти возможности дать кредитные каникулы всем, кому это необходимо. Кроме того, Правительство получило поручение отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Мы не можем сказать точно, как будет развиваться ситуация, но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из них заранее разработать и иметь свой план действий

Россия пережила и печенегов, и половцев. Переживет и COVID-19

Для развития ситуации в России решающими будут ближайшие две — три недели, в соответствии с мнением врачей-вирусологов. «Мы не можем сказать точно, как будет развиваться ситуация, но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из них заранее разработать и иметь свой план действий», — сказал президент.

Для этого у России есть все: солидная подушка безопасности и опыт преодоления кризисных явлений, — напомнил президент. Он констатировал, что без потерь не обойтись, но нужно стремиться свести их к минимуму. «Мы поддержим и затронутые кризисом отрасли экономики, и рынок труда, и систему здравоохранения», — сказал Путин.

Затем президент обратился к гражданам России. Он сказал, что понимает: находиться в четырех стенах муторно и тошно. Испытание режимом самоизоляции нужно выдержать. От дисциплины и ответственности зависит результат, которого надо достичь. Каждый день подтверждает силу и сплоченность нашего общества.

Президент напомнил о том, как важен и незаменим труд врачей и медсестер. Он сказал о волонтерах и добровольцах, которые включились в работу, и о других миллионах россиян, которые заботятся друг о друге.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет», — сказал Путин. Он напомнил о том, что Россия всегда справлялась с проблемами (здесь он привел в пример нашествия печенегов и половцев на Русь), и выразил надежду на то, мы «победим и эту заразу».