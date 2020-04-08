Центробанк выдаст банкам 500 миллиардов на реструктуризацию кредитов МСБ

Торгово-промышленная палата с пристрастием «допросила» ЦБ о мерах финансовой поддержки МСБ

«Почему в этой чрезвычайной обстановке ЦБ не может всем предприятиям выдать кредиты под ноль?» — апеллировала сегодня к ЦБ вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Наталья Дыбова во время видеоконференции, посвященной мерам государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута ответил, что на поддержание кредитного портфеля МСБ выделено 500 млрд рублей, а банки освобождаются от создания повышенных резервов под реструктуризированные кредиты.

500 млрд на спасение кредитного портфеля МСБ

ЦБ предпринимает радикальные меры, чтобы запустить конвейер антикризисного перекредитования МСБ. В ближайшие дни 90 российских банков смогут получить дополнительное фондирование ЦБ для рефинансирования кредитного портфеля малого и среднего бизнеса. На эти цели выделяется 500 млрд рублей, которые, как ожидают в ЦБ, будут предоставляться до 30 сентября. Совокупный же лимит для кредитования МСБ уполномоченными банками составит 700 млрд рублей.

Этим предпринимателей «обрадовал» Михаил Мамута: «ЦБ расширил возможность получать наши льготные деньги под 4% годовых для максимально широкого круга банков. Ориентировочно, в этой программе смогут принять участие около 90 банков. Это охватывает подавляющее большинство всех предприятий малого и среднего бизнеса».

В рамках этого объема фондирования предприятия МСБ смогут выйти на кредитные каникулы и получить жизненно важные зарплатные кредиты под ноль процентов. Последнее особенно важно, потому что с 10 апреля предприятия должны платить сотрудникам зарплаты.



Мамута объяснил, почему антикризисный грейс-период определен в 6 месяцев, а не, скажем, в 12: «Мы полагали, что МСП важно получить отсрочку по кредитам, но на первом этапе решили остановиться на 6 месяцах. Потому что по всем прогнозам, из которых мы исходим, этого должно хватить, чтобы закончился острый период ограничительных мер и начался восстановительный рост».

Мамута объяснил, почему антикризисный грейс-период определен в 6 месяцев: «По всем прогнозам, из которых мы исходим, этого должно хватить, чтобы закончился острый период ограничительных мер и начался восстановительный рост». Фото пресс-службы Банка России (primamedia.ru)

Представитель регулятора уверяет, что следит за развитием ситуации и готов рассматривать меры на более длительный период.

Без дополнительных резервов

Для быстрого введения кредитных каникул и выдачи зарплатных кредитов ЦБ облегчил положение банков.

«Все банки освобождены от необходимости создавать дополнительные резервы при реструктуризации кредитов и займов МСБ. Это значит, что им не придется нести дополнительные издержки. Если вы как предприниматель придете и попросите отсрочку платежа, то им не нужно закладывать повышенные резервы. С точки зрения регулирования сегодня это возможно», — подчеркнул Мамута. Правда, получить фондирование до 4% годовых смогут лишь те банки, у которых высокий рейтинг (от «А-»), и при условии, что они «не существенно уменьшили портфель кредитов МСП к дате 1 апреля».

Михаил Мамута опроверг расхожие слухи о том, что кредитная история заемщика после выхода на каникулы ухудшится. «Что будет с кредитной историей, если предприниматель воспользовался реструктуризацией? Ответ короткий и простой: ничего не будет. Мы дали специальные инструкции, что кредитная история не ухудшается. Это не повлияет на вашу способность обслуживать кредиты в будущем, получать новые займы».

ЦБ рекомендовал банкам реструктурировать и те кредиты, которые не укладываются в лимиты, установленные в законе о кредитных каникулах.«Что делать предпринимателям, если сумма его кредита превышает установленный законом порог? Наша инструкция, наши рекомендации говорят о том, что реструктурировать такие кредиты все равно можно и нужно в рамках собственных программ банков», — сказал он.

«Идите в банк с вашим адвокатом из ТПП»

При этом Мамута признал, что «не все так красиво», когда отпрашиваешься на кредитные каникулы: «Я заранее соглашусь, что банки не так активно идут навстречу заемщикам».

В этом случае он посоветовал брать с собой «адвоката» из ТПП. Предприниматели, которые обратились в банк за предоставлением кредитных каникул, но не смогли их получить из-за отказа банка, могут обратиться в бизнес-объединения — Торгово-промышленную палату (ТПП), «Опору России» и «Деловую Россию».

При этом Мамута признал, что «не все так красиво»: «Я заранее соглашусь, что банки не так активно идут навстречу заемщикам». Фото anapa-ch.ru

«Если предприниматель пришел в банк, и по какой-то причине ему было отказано в предоставлении кредитных каникул, хотя и отрасль, в которой он задействован, признана наиболее пострадавшей, он может обратиться в одно из бизнес-объединений, в котором он состоит. Они будут выступать в качестве неких адвокатов перед банками. Мы со своей стороны также будем оперативно рассматривать и отрабатывать все сигналы», — пообещал представитель регулятора поддержку сверху.

Он напомнил, что кредитные каникулы могут получить субъекты МСП , чей доход снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. При этом ИП и самозанятые могут претендовать на поддержку и как физлица. Но они должны уложиться в ограничение максимального размера потребительских кредитов: 300 тыс. рублей — для ИП и 250 тысяч — как физлицо.

Вообще, ЦБ рекомендовал всем банкам реструктуризировать кредиты в интересах МСП. По данным ЦБ, более тысячи договоров были реструктуризированы вне зависимости от видов деятельности.

Почему сняты ограничения по отраслям и целевому назначению? «Мы не знаем, где именно сейчас понадобятся льготы, поэтому сняли все ограничения на отраслевой характер и целевое использование», — пояснил Мамута.

Как получить зарплатный кредит «под ноль»

Больше всего вопросов было к анонсированным мерам поддержки для тех, кому не хватает выручки, чтобы выдать зарплату сотрудникам. Сегодня банки должны были начать выдавать на это средства, но Наталья Дыбова сообщила: бизнес жалуется, что заявки возвращают обратно. А ведь уже через пару дней компании должны «закрыть» зарплату за март.

Сегодня банки должны были начать выдавать на это средства, но Наталья Дыбова сообщила: бизнес жалуется, что заявки возвращают обратно. Фото uralcci.com

Еще на прошлой неделе глава Минэкономразвития Решетников объявил, что предприятия МСБ в пострадавших отраслях смогут получить кредит под 0% на зарплаты сотрудникам. Расчет будет производиться, исходя из одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника. «Если, несмотря на все это, предприятия столкнутся с дефицитом средств на выплату заработной платы, запущена программа кредитования под ноль [процентов] на цели заработной платы», — говорил он.

Михаил Мамута напомнил, что на реализацию этих мер правительство выделило 150 млрд рублей, которые будут выданы банкам под 4% годовых. По его мнению, ажиотаж вокруг нее связан с тем, что СМИ анонсировали программу раньше, чем были готовы распорядительные документы. По его словам, в ближайшие дни острота вопроса должна быть снята.

«Мы договорились с коммерческими банками, что они на этой программе не зарабатывают. Они под 4% получают льготные деньги от Банка России и под те же 4% по истечении шести месяцев, соответственно, предлагают предприятиям уплачивать», — подчеркнул Мамута.

А еще Банк России упростил льготное кредитование и расширил его действие. Под него банки тоже получают деньги из ЦБ под 4%, но с обязательством выдавать их заемщикам по ставке не более 8,5% на три года. Что важно: раньше этими льготными мерами мог воспользоваться ограниченный круг МСП. Под льготные условия не подпадала, например, торговля или подакцизные товары. Раньше под них нельзя было взять кредиты на пополнение оборотного капитала, а сейчас — можно. Ограничения по целевому назначению сняты. На кредитование субъектов МСП без отраслевых ограничений по ставке 8,5% выделяется 175 млрд рублей.

Еще на прошлой неделе глава Минэкономразвития Решетников объявил, что предприятия МСБ в пострадавших отраслях смогут получить кредит под 0% на зарплаты сотрудникам. Фото bitcryptonews.ru

Лизинговые каникулы под вопросом

Не исключено, что предприниматели смогут получить и лизинговые каникулы на полгода. ЦБ и Минэкономразвития прорабатывают этот вопрос.

«Тут есть проблема: лизинговые компании, в отличие от банков и МФО, не поднадзорны Банку России. Мы не можем в их отношении применять тот же режим стимулирующего регулирования, давать им особые права, как в отношении банков и других кредиторов. Но кое-что сделать можно. Я уже сказал об инструменте финансовой поддержки, также мы сейчас вместе с Минэкономики прорабатываем возможность предоставления дополнительных возможностей по получению лизинговых каникул. Этот вопрос находится в проработке», — рассказал Мамута.

По его словам, в настоящий момент лизинговые компании могут получить дешевое фондирование в банке под 8,5% по программе финансирования лизинговых услуг малым и средним предприятиям.