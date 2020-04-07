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Дмитрий Лопушов: «До полной отмены самоизоляции все равно должно пройти время»

07:00, 07.04.2020 7

Главный эпидемиолог Минздрава РТ сообщил, что разобщение и минимизация контактов одним апрелем могут не ограничиться

Дмитрий Лопушов: «До полной отмены самоизоляции все равно должно пройти время»
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В Татарстане впервые зарегистрировали сразу 16 новых случаев заражения коронавирусом за сутки — общее количество больных таким образом выросло почти на треть. О том, почему произошел этот скачок, насколько эффективны принятые в республике жесткие меры по борьбе с распространением COVID-19 и когда они будут отменены, рассказал «Реальному времени» главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов — врач, который в январском интервью нашему изданию точно предсказал появление коронавируса в России.

Цель достигнута…

— Дмитрий Владимирович, ваш январский прогноз о приходе коронавируса в Россию сбылся: как вы и полагали, инфекция достигла нашей страны в считанные дни. Как думаете, когда мы с ней справимся?

— Судя по имеющимся данным, пока в Российской Федерации продолжается рост заболеваемости. Мы пока не перешли в фазу стабилизации.

— Значит ли это, что принятые меры не работают или не вполне работают?

— Подъем заболеваемости идет плавно, без резких скачков. Значит, цель мер, которые сейчас проводятся, достигнута. Они были направлены как раз на то, чтобы сгладить ситуацию, избежать пикового подъема.

…Но торопиться с выводами не надо

— Когда можно будет сказать, что мы справились?

— Судить, переломлена или нет ситуация, мы сможем не ранее чем через 14 дней с начала принимаемых мер. Чтобы прервать цепочку заражений, должен пройти как минимум инкубационный период, а прошла только неделя. Пока делать выводы рано.

— Каких результатов вы ожидаете, на что надеетесь?

— Мы надеемся увидеть либо стабилизацию, либо спад заболеваемости.

— Что потом? Самоизоляцию можно будет отменять?

— И стабилизация, и снижение заболеваемости — благоприятные признаки. И в зависимости от того, будут ли они наблюдаться, будет приниматься решение — либо ужесточение мер по изоляции, либо послабление режима. Но до полной отмены самоизоляции все равно должно будет пройти какое-то время. Разобщение, минимизация контактов людей будут важны еще длительное время.

— То есть есть вероятность, что мы останемся на самоизоляции и в мае?

— Все зависит от того, насколько тщательно мы с вами будем соблюдать правила самоизоляции.

Фото Максима Платонова
До полной отмены самоизоляции все равно должно будет пройти какое-то время. Разобщение, минимизация контактов людей будут важны еще длительное время.

Когда количество не переходит в качество

— Вы говорите о необходимости максимального разобщения, а список организаций, работникам которых разрешено ездить на работу, согласно письму, направленному Кабмином РТ в МВД, занимает девять страниц. Они не станут разносчиками заболевания?

— Я не думаю, что это количество людей повлияет на снижение эффективности мероприятий по разобщению. Список этот, может, и большой, но все равно эти люди — небольшая часть населения республики.

«Повторных заражений нет»

— В начале года о COVID-19 было мало что известно — что сейчас вы знаете о нем?

— Уже точно известно, что основной способ передачи вируса — воздушно-капельный, хотя контактный путь также имеет место. Поэтому актуальными остаются ношение перчаток, мытье рук.

— Ходят слухи, что его инкубационный период гораздо больше двух недель…

— Нет, инкубационный период — 14 дней.

— А иммунитет после заболевания вырабатывается или можно легко заболеть повторно?

— Получены данные, что после перенесения заболевания вырабатывается иммунитет. Повторных заражений нет. Сейчас планируется изучение напряженности иммунитета у переболевших — врачи и ученые будут выяснять, насколько эффективны вырабатываемые организмом антитела.

Уже точно известно, что основной способ передачи вируса — воздушно-капельный, хотя контактный путь также имеет место. Поэтому актуальными остаются ношение перчаток, мытье рук

Вакцина будет скоро, но прививка может не понадобиться

— Разработка вакцины против COVID-19 ведется уже не один месяц. Когда она может быть готова?

— Разработка ведется во многих лабораториях по всему миру. Но срок изготовления вакцины длительный. С учетом этого, даже если будет сокращено время на испытания, может пройти полгода — девять месяцев. Вакцина может появиться в сентябре — октябре, не раньше.

— И мы потом будем обязательно прививаться? Это навсегда?

— Все зависит от дальнейшей эволюции вируса. Он может стать обычным коронавирусом с обычными осенне-весенними подъемами и спадами. В этом случае, возможно, прививки и не понадобятся.

Сам не заметил, что болел

— Много ли людей болеют COVID-19 бессимптомно и если да, то правильно ли мы оцениваем ситуацию? Может, не стоило вводить жесткую самоизоляцию?

— Бессимптомные формы коронавирусной инфекции существуют, в Казани тоже зарегистрирован такой случай — с минимальными проявлениями. Мы на заболевшего вышли только потому, что человек приехал из-за рубежа. Он чувствовал себя вполне здоровым, в анамнезе присутствовали лишь минимальные проявления ОРВИ. Но он сказал, что у него были небольшой кашель и кратковременное повышение температуры — и тест показал наличие вируса.

— То есть вирус не для всех опасен?

— Все зависит от иммунной системы человека, которую мы не до конца понимаем.

Мы ведем поголовный мониторинг всех пневмоний. Тестируем на коронавирус больных пневмонией в обязательном порядке, чтобы понять, насколько вирус распространен

Пневмония? Сдать тест!

— Но если люди без симптомов переносят заболевание, не обращаясь к врачам, они становятся неконтролируемыми разносчиками заразы. И помешать этому нельзя — к чему тогда жесткие меры?

— Мы обследуем людей не только с симптомами COVID-19, но и бессимптомных, и не только тех, кто прибыл из других стран. Мы ведем поголовный мониторинг всех пневмоний. Тестируем на коронавирус больных пневмонией в обязательном порядке, чтобы понять, насколько вирус распространен.

— И много выявлено таких, у кого пневмонию вызвал вирус?

— У нас такая пневмония пока выявляется лишь у тех, кто был за рубежом. Это небольшая часть всех диагностированных пневмоний, среди местных жителей, которые не выезжали за рубеж, пневмония коронавирусной этиологии отсутствует.

«Заболели не одномоментно»

— Накануне выяснилось, что в Татарстане сразу 16 человек заболели COVID-19 — откуда столько?

— Надо понимать, что это подтвержденные случаи — те, которые проходили проверку в лабораториях. Эти пациенты уже были госпитализированы с подозрением, мы предварительно знали, с чем имеем дело, и лишь получили подтверждение наших выводов. Заболели они не одномоментно — подтверждения пришли в один день.

— А кто сейчас находится в инфекционной больнице на лечении, каков их возраст, состояние?

— Возраст разный — от 19 до 74 лет. Все — с легкой или среднетяжелой формой течения заболевания.

Фото tatarstan.ru
Подтвержденные случаи — те, которые проходили проверку в лабораториях. Эти пациенты уже были госпитализированы с подозрением, мы предварительно знали, с чем имеем дело, и лишь получили подтверждение наших выводов

«У нас люди дисциплинированные»

— У нас в Татарстане те, кто должен находиться на самоизоляции дома, под наблюдением врачей, — люди дисциплинированные? На работу, приехав из-за границы, не бегут, 14-дневный срок выдерживают?

— Таких, кто по приезде ходил бы на работу, у нас пока нет.

— И в Высокогорской ЦРБ — случай с педиатром, о котором стало известно вчера?

— Да. Врач находилась под меднаблюдением, у нее проявилась симптоматика, и ее госпитализировали.

«Зависит не от возраста, а от заболеваний»

— Кто у нас в республике заразился коронавирусом? Только те, кто побывал за границей?

— Те, кто приехал из-за рубежа, либо те, кто контактировал. Таких, кто сходил в магазин и там заразился, слава богу, не выявлено.

— А зависит заболеваемость коронавирусом или тяжесть его течения от возраста?

— Заболеть можно в любом возрасте. Но дети болеют реже. А течение заболевания зависит от возраста и от наличия у человека конкретных заболеваний. У обычных здоровых людей заболевание проходит бессимптомно, старики — в группе риска.

Фото Максима Платонова
Заболеть можно в любом возрасте. Но дети болеют реже. А течение заболевания зависит от возраста и от наличия у человека конкретных заболеваний

— Ситуация в России объективно лучше, чем в Европе? Смертность от коронавируса у нас ниже?

— Трудно об этом судить — нет достаточного количества данных. В Италии на первый взгляд намного хуже. Но умирают-то люди, которым 85—90 лет! В этом возрасте легко можно умереть от любого заболевания. Хотелось бы знать, как обстояло там со смертностью год назад.

Инна Серова
ПроисшествияМедицинаВластьОбщество Татарстан
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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Вместо того, чтоб сейчас несколько месяцев вся страна сидит дома, можно было сразу все границы закрыть
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    Анонимно 07 апр
    Лучше сразу в каменный век. Там спокойней таким как вы. Не заболеешь не умрёшь.
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  • Анонимно 07 апр
    Говорили что, иммунитета нет, что повторное заражение как нефиг делать
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  • Анонимно 07 апр
    Оферта,не принимаю!!!
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  • Анонимно 07 апр
    Боюсь, что месяца 3 будем куковать
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  • Анонимно 07 апр
    Мало людей болеют и мало людей обследовано это не одно и то же.
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  • Анонимно 07 апр
    Как говорили другие специалисты, заболеваемость эта с сезонностью, с обычными природными условиями не связана. Понятно, что всё надолго. Ещё долго, каждый раз придется всем руки мыть.
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