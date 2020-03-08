Башкирская неделя: Хабиров о юбилее Уфы, Салават о своей нацпринадлежности и перестановки в Курултае башкир

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе глава Башкирии утвердил День поминовения и почитания, а также пообещал поговорить с Владимиром Путиным о широком праздновании 450-летия Уфы. Тем временем президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов предложил сотрудничество коллегам из Академии наук РБ, уфимский суд освободил нигерийца, признанного виновным в изнасиловании секс-работницы, а у активиста, борющегося за сохранение Куштау, сгорел автомобиль. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Юбилей Уфы планируют праздновать на федеральном уровне

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен масштабно отпраздновать 450-летие Уфы в 2024 году. Он рассказал о планах обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отметить юбилей башкирской столицы на федеральном уровне. Хабиров призвал городские власти готовиться к празднованию уже сейчас.

На встрече с депутатами горсовета Уфы глава республики также потребовал внимательнее относиться к нуждам горожан. Он назвал проблему уборки снега политической, поскольку при недобросовестном исполнении своих обязанностей власть «теряет доверие уфимцев».



Глава Академии наук РТ призвал башкирских коллег к сотрудничеству

Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов выступил на общем собрании башкортостанской АН. Он призвал коллег к сотрудничеству и предложил несколько совместных проектов для реализации.

Мякзюм Салахов призвал коллег к сотрудничеству и предложил несколько совместных проектов для реализации. Фото Максима Платонова

Например, Салахов считает перспективной организацию совместных комплексных экспедиций в татарские населенные пункты Башкирии с целью сбора материалов устного народного творчества и анализа языковых особенностей татар этих территорий. Также он предложил создать единый электронный каталог географических объектов по Татарстану и Башкортостану.



Уфимский суд освободил нигерийца

Октябрьский райсуд Уфы освободил африканского студента, признав его виновным в изнасиловании проститутки. Статьи, инкриминируемые гражданину Нигерии Осии Альфаеусу Эбитими, были переквалифицированы на более мягкие, а проведенное в СИЗО время было засчитано в качестве срока отбытия наказания.

История длилась более года. Молодой африканский студент решил забрать у жрицы любви телефон и другие гаджеты и отказался платить. Женщина обвинила его в изнасиловании. Подсудимый же утверждал, что после предыдущей встречи с ней недосчитался 500 долларов и поэтому решил забрать ее имущество до возвращения долга.



Назаров претендует на место в «Башнефти»

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров стал одним из кандидатов на пост в совете директоров ПАО АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»). Он претендует на место представителя правительства РБ в руководстве компании.

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров стал одним из кандидатов на пост в совете директоров ПАО АНК «Башнефть». Фото Тимура Рахматуллина

В случае избрания он займет место Олега Полстовалова, ранее возглавлявшего Минземимущества Башкортостана. Другим представителем республики в совете остается бывший глава РБ Рустэм Хамитов. На сегодняшний день он занимает должность советника председателя правления ПАО «Интер РАО».



Рокировка общественников

Всемирный Курултай башкир назначил нового главу исполкома. Им стал генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа» Галим Якупов. Его предшественник Искандер Юлдашев перешел на должность руководителя Федеральной национально-культурной автономии башкир России.



Башкирские стрелки в Татарстане

В Нижнекамске задержали жителей Башкирии, открывших стрельбу в одном из торговых центров города. У одного из них обнаружили пневматический пистолет. По данным МВД, стрелявший сделал это «из хулиганских побуждений». Соответствующее уголовное дело возбуждено, подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.



Сколько человек живет в Уфе?

По итогам 2019 года численность населения Уфы выросла на 4,6 тысячи человек. При этом основной приток обеспечили мигранты — 4,4 тысячи человек. Таким образом, естественный прирост населения составил лишь 280 человек. Всего на 1 января 2020 года в столице Башкирии проживали 1,14 млн человек.

По итогам 2019 года численность населения Уфы выросла на 4,6 тысячи человек. Фото vechufa.ru

Салават чтит Башкирию, но считает себя татарином

Известный татарский певец Салават Фатхетдинов в интервью «Реальному времени» подробно ответил на вопрос о своей национальности. Он опроверг слухи о своем башкирском происхождении.

«Да, я родился в Башкортостане. Я ценю эту республику, я республику люблю. Но если я родился татарином, как я могу быть башкиром?» — сказал артист.

Также он прокомментировал попытки уфимца Радика Юльякшина (Elvin Grey) конкурировать с мэтром татарской эстрады. Салават заявил, что не винит «этого мальчика», но тот ведет себя «без уважения».



Сгоревший автомобиль борца за шиханы

В селе Чекмагуш сгорел автомобиль Руслана Нуртдинова, известного борьбой за сохранение гор-шиханов. Сам активист полагает, что это поджог. Он добавил, что, кроме защиты Куштау, занимается критикой власти за закрытие школ.

Блогер и активист Нуртдинов позиционирует себя как кандидата в депутаты райсовета.



В селе Чекмагуш сгорел автомобиль Руслана Нуртдинова, известного борьбой за сохранение гор-шиханов. Фото vk.com/pravdogovoritel

Уфимский депутат и чеченский муфтий

Депутат Горсовета Уфы от КПРФ Юлия Романчева выложила в Instagram фото с муфтием Чечни Салахом Межиевым. Это побудило СМИ написать о том, что коммунистка приняла ислам, приехав для этого в Грозный. Прямого сообщения об этом в посте Романчевой нет. Она подписала снимок словами об «особенном дне». Однако в комментариях множество пользователей из Чеченской Республики поздравляют ее именно со вступлением в веру.



Хабиров учредил День поминовения

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, которым в республике учреждается День поминовения и почитания. Он назначен на 2 мая. В этот день муниципалитетам рекомендуется организовать благоустройство могил ветеранов, участников Великой Отечественной войны и их вдов, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных сил, ветеранов боевых действий, родовых и семейных мест захоронений на кладбищах.

«Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких», — сказал Хабиров.



Предупреждения в Сибае, дело главы Октябрьского и новый директор «Красноусольска»

Суд встал на сторону Роспотребнадзора в деле об информировании жителей Сибая о загрязнении воздуха. Выяснилось, что делать это необязательно.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора в деле об информировании жителей Сибая. Фото gorobzor.ru

СМИ рассказали о том, что глава Октябрьского Алексей Шмелев попал под следствие после того, как потребовал от прокурора города плотнее заняться делом обманутых дольщиков.

Новым директором санатория «Красноусольск» стал 29-летний уроженец Стерлитамака Евгений Волков. До этого он трудился в команде Хабирова в Красногорске.

Башкультнаследие потребовало провести историко-культурную экспертизу Гумеровского месторождения. Предполагалось, что компания «Ишимбайский известняк», связанная с Иосифом Рутманом, будет добывать здесь сырье для нового содового производства, которое станет конкурентом Башкирской содовой компании (БСК).