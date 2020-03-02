В Башкирии установили День поминовения и почитания

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ, в котором 2 мая объявлено Днем поминовения и почитания. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Согласно документу, правительство республики должно обеспечить разработку и утвердить план мероприятий для подготовки к Дню поминовения и почитания, определить источники финансирования.

Ежегодно 2 мая муниципалитетам рекомендуется организовать благоустройство могил ветеранов, участников Великой Отечественной войны и их вдов, тружеников тыла военных лет, ветеранов Вооруженных сил, ветеранов боевых действий, родовых и семейных мест захоронений на кладбищах, передает пресс-служба.

«Когда я езжу по республике, то всегда обращаю внимание на состояние наших кладбищ. И жители постоянно просят привести кладбища в порядок. На встрече с духовными лидерами я посоветовался, не будет ли нарушением религиозных норм, если мы в республике установим День поминовения и почитания. Все они поддержали эту идею. Мы делаем это для того, чтобы дать людям возможность прийти на кладбище, вспомнить родных и близких», — сказал Радий Хабиров.