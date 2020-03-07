Мякзюм Салахов: «Мы предлагаем совместные экспедиции в татарские населенные пункты Башкортостана»

О выступлении президента Академии наук Татарстана в Башкирии

Фото: Максим Платонов

21 февраля президент Академии наук РТ, почетный академик Академии наук Башкортостана Мякзюм Салахов принял участие в общем собрании АН РБ, выступив на нем с актовой речью. Академик предложил башкирским коллегам совместную реализацию проектов в области гуманитарных наук — с тем, чтобы способствовать сохранению и развитию «духовной составляющей наших этнических культур» и не плодить «далекие от научности идеи». Подробности — в материале «Реального времени».

Сотрудничество Татарстана и Башкортостана в сфере науки и образования имеет глубокие корни. В советский период особое внимание уделялось двусторонним связям между научными центрами и вузами, расположенными на территории двух республик. После создания в 1991 году в Татарстане и в Башкортостане академий наук сотрудничество развивается в рамках соглашения между ними. Осуществляется обмен опытом, информацией, научными материалами и результатами исследований, также взаимное рецензирование научных работ. Также имеется опыт взаимовыгодного сотрудничества по разработке совместных проектов, по подготовке аспирантов из Республики Башкортостан в аспирантуре Академии наук Республики Татарстан и защите диссертаций сотрудников вузов и научных организаций Республики Башкортостан в диссертационных советах АН РТ. Ни одно научное мероприятие в Татарстане, будь оно общероссийского или международного формата, не проходит без участия представителей академического сообщества соседней республики.



В рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Башкортостан 17 апреля 2019 года в Уфе было проведено совместное заседание президиумов Академии наук Республики Татарстан и Академии наук Республики Башкортостан «Академическая наука Татарстана и Башкортостана: состояние и перспективы сотрудничества», на котором выступили президент Академии наук РТ, академик М.Х. Салахов и генеральный директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья (ВНИИУС), академик А.М. Мазгаров.

В рамках празднования 100-летия со дня образования Республики Башкортостан на совместном заседании президиумов академий наук Татарстана и Башкортостана выступил генеральный директор Волжского научно-исследовательского института углеводородного сырья (ВНИИУС), академик А.М. Мазгаров

21 февраля 2020 года, в преддверии 100-летия ТАССР, президент Академии наук РТ, почетный академик Академии наук Башкортостана М.Х. Салахов принимал участие в общем собрании Академии наук Башкортостана и выступил с актовой речью.

В работе общего собрания приняли участие руководитель администрации главы Республики Башкортостан А.Г. Сидякин, заместитель премьер-министра правительства РБ Ф.М. Ягафаров, заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Р.Р. Ишмухаметов, представители министерств и ведомств республики, а также академики, члены-корреспонденты, профессора АН РБ, руководители научных учреждений и вузов РБ.

Заседание открыл руководитель администрации главы Республики Башкортостан А.Г. Сидякин, который остановился на перспективных направлениях развития республиканской науки. С докладом о результатах деятельности ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан» в 2019 г. выступил президент академии Альфис Суфиянович Гаязов.

Выступление М.Х. Салахова было посвящено вопросам развития науки в XXI веке, перспективам сотрудничества двух академий.

Как пример совместной успешной работы президент АН РТ назвал проект ученых-нефтяников двух республик, двух вузов — Уфимского государственного нефтяного технического университета и Альметьевского государственного нефтяного института — на тему «Разработка и широкое промышленное внедрение инновационных струйных аппаратов с вихревыми устройствами в процессах подготовки и переработки нефти и нефтепродуктов». Работа внедрена и в Башкортостане, и в Татарстане, в 2019 году она получила Государственную премию в области науки и техники Республики Татарстан. Было подчеркнуто, что «развитие этого научного направления в Татарстане считается чрезвычайно важным и актуальным, поскольку нефтедобыча и нефтепереработка являются ключевыми драйверами экономического роста наших республик».

В своем выступлении президент АН РТ кратко остановился на роли фундаментальной науки. Одним из условий создания инновационной экономики он считает интеграцию в единую систему академических институтов, вузов, изобретателей, инжиниринговых и венчурных центров и т. д.

21 февраля на общем собрании Академии наук Башкортостана с докладом о результатах деятельности ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан» в 2019 г. выступил президент академии Альфис Гаязов

Далее он остановился на достижениях и открытиях, сделанных мировой наукой с начала 2000-х годов. На первом месте, по его мнению, стоит искусственный интеллект, который начал раскрывать свою замечательную силу и — одновременно — разрушительный потенциал. Одно из направлений исследований в области искусственного интеллекта — нейронные сети, основанные на моделировании биологических процессов, происходящих в человеческом мозгу. Они являются одним из лучших алгоритмов машинного обучения, которое уже в ближайшее десятилетия может стать обычным явлением.

Второе направление — развитие технологий, связанных с ДНК, в том числе новая технология редактирования геномов высших организмов — CRISPR/Cas9 (так называемые геномные ножницы). Она дает возможность исправлять неправильные последовательности генов и лечить наследственные заболевания. Сегодня эта технология успешно применяется в генной инженерии, в перспективе может быть использована для лечения самых разных заболеваний, от гриппа до рака. Вместе с тем неконтролируемое использование методики «редактирования» генов человека может привести к самым непредсказуемым последствиям.

Еще одно направление возникло из синтеза инженерии и биологии, это синтетическая биология, которая позволяет создавать новые последовательности ДНК и новые, никогда не существовавшие в природе биологические системы. Рассказывая о потенциале и угрозах данного открытия, среди которых — возрождение давно забытых бактерий, которые делают почву менее плодородной, или вирусов, которые на несколько процентов снижают эффективность работы иммунной системы, увеличивая заболеваемость, М.Х. Салахов упомянул пандемию бубонной чумы и статью немецких ученых по палеогенетике в журнале Nature. В публикации речь шла о совместном исследовании археологов Татарстана и биологов Германии, результатом которого стал найденный в Болгаре самый старый штамм чумы. Указав, что это не значит, что чума распространилась с Поволжья: просто пока не найдена исходная точка ее движения, он отметил, что это открытие сделано благодаря богатству наших коллекций антропологического материала, что говорит о масштабности раскопов, которые ведутся в Татарстане (данный материал взят из коллекций 1978—1992-х годов).

Упомянув многие пандемии в истории человечества, в том числе китайского коронавируса, президент АН РТ подчеркнул, что лишь благодаря развитию научных исследований удается предотвратить развитие многих пандемий и бороться с биологическими угрозами, связанными с генетическими модификациями.

В области биологии как важные были отмечены такие открытия, как перепрограммирование зрелых клеток человека до состояния стволовых клеток, создание синтетической бактериальной клетки, которые со временем позволят эффективно бороться с вирусами и инфекциями. Открытия в области нейрологии, связанные с созданием или исключением в мозгу воспоминаний, или бионики, создающей биопротезы, управляемые силой мысли, становятся реалиями нашего времени.

В области физико-технических наук великим открытием М.Х. Салахов назвал обнаружение частицы Бозона, из которого появилась Вселенная. Таким образом, фундаментальная физика получила недостающее звено для построения обновленной квантовой теории поля. Обнаружение гравитационных волн экспериментально подтвердило достоверность общей теории относительности Эйнштейна — это открытие подтверждает идею искривления пространства и времени. Появление мощных квантовых компьютеров позволяет решать значительно более широкий круг задач, в том числе квантовую телепортацию для безопасной передачи информации.

Выступление М. Х. Салахова было посвящено вопросам развития науки в XXI веке, перспективам сотрудничества между двумя академиями

Из других областей наук была выделена астрофизика, в частности две «космические» находки: открытие Эриды и обнаружение воды на Марсе; в области материаловедения — создание сверхпрочного материала графена; в математике — решение российским математиком Григорием Перельманом теоремы Пуанкаре; в фармакологии — открытие артемизинина, выделенного из полыни однолетней; изобретение биологического 3D-принтера и др.

По мнению М.Х. Салахова, научные открытия формируют новое научное понимание. В качестве примера академик привел опровержение массовых страхов по поводу истощения горючих ресурсов, упомянув исследования Р.Х. Муслимова о возобновляемости нефти и газа.

В масштабах России, по мнению М.Х. Салахова, главным научным открытием, сделанным в прошлом году, стало создание новой космической обсерватории «Спектр-РГ». В работе этой обсерватории принимают участие ученые Казанского федерального университета и Академии наук РТ во главе с академиком РАН и почетным академиком АН РТ Рашидом Алиевичем Сюняевым.

Еще одна проблема, на которой остановился М.Х. Салахов, — это грядущий климатический кризис.

Рассказывая о тех или иных открытиях, академик обращал внимание и на перспективы, и на риски. Обобщая, он сказал, что развитие науки и технологий в XXI веке происходит в условиях глобальных изменений, которые требуют от нас повышения эффективности исследований.

Особое внимание было уделено деятельности академий наук Татарстана и Башкортостана. Президент АН РТ подчеркнул, что они были созданы с целью организации и проведения ориентированных исследований для развития конкретной территории, а между нашими республиками существуют давние экономические и культурные связи. Кроме того, татары и башкиры — самые близкие родственные тюркские народы. Развитие башкирской и татарской культур происходило в контексте постоянного взаимовлияния и взаимообогащения.

По его мнению, это означает, что и в научной сфере, в первую очередь в области гуманитарных наук, мы можем и должны определить общие актуальные направления и перспективные темы, добиваться того, чтобы наши исследования в условиях возрастающей глобализации способствовали сохранению и развитию духовной составляющей наших этнических культур, татарского и башкирского языков. В отсутствие такой согласованной стратегии, в особенности — научного подхода, их место начинают занимать далекие от научности идеи. В частности, он сказал, что в последнее время муссируются отдельные посылы в сфере этнологии и языкознания, что требует серьезного совместного научного анализа и взвешенных решений.

Президент АН РТ предложил несколько конкретных проектов для совместной реализации

В связи с этим президент АН РТ предложил несколько конкретных проектов для совместной реализации.

Первый проект — организация и проведение совместных комплексных экспедиций в татарские населенные пункты Республики Башкортостан. Целью их является сбор и изучение материалов устного народного творчества, языковых особенностей татар. Не секрет: до сих пор многие районы РБ в научном плане остаются белыми пятнами в диалектологических атласах, научных базах данных, создаваемых в Татарстане. Такая работа, по мнению президента АН РТ, позволит на высоком научном уровне определить не только этнические особенности татар, которые компактно проживают в Республике Башкортостан, но и выявить сферы взаимовлияния духовной культуры двух родственных народов.

Второй проект — создание единого электронного каталога географических объектов по Татарстану и Башкортостану. Он даст возможность определять линии географического расположения татарских и башкирских сел и деревень, ареалы распространения диалектов и говоров. Одним из результатов проекта станет выявление путей миграции наших предков, распространения тюркских духовных образов и ценностей в масштабах Российской Федерации.

Еще было отмечено, что многие известные деятели культуры, науки, образования, видные военные или политические деятели — уроженцы Татарстана или Башкортостана — одинаково близко воспринимаются нашими народами, их вклад в развитие родственных культур очень весом. Совместное исследование и популяризация их деятельности и творчества, по мнению президента АН РТ, откроют новые горизонты для презентации богатства нашей истории и культуры в более широком масштабе, за пределами наших республик. Академик сказал о необходимости заключения рамочных соглашений между двумя академиями о взаимовыгодном обмене материалами, касающимися жизни и деятельности отдельных личностей. Он сказал: «Мы могли бы организовать сотрудничество и по ряду других проектов, направленных на изучение и сохранение, популяризацию историко-культурного наследия наших народов».

Кроме того, президент АН РТ затронул вопрос ответственности ученых двух республик перед другими народами Поволжско-Приуральского региона, которые сегодня не имеют своих региональных академий. Было сказано о том, что наши академии могут стать примером для научных центров других субъектов в плане изучения, сохранения и популяризации этнического историко-культурного наследия и взять на себя задачи координации научной деятельности по данному вопросу.

Ученые Башкортостана поддержали необходимость укрепления взаимосвязей между двумя республиками путем реализации совместных научно-исследовательских проектов. После окончания заседания состоялось обсуждение предложений президента АН РТ с гуманитариями АН РБ.