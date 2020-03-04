Всемирный Курултай башкир сменил главу исполкома организации
Новым руководителем исполкома Всемирного Курултая башкир стал генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа» Галим Якупов.
Как сообщает источник «Реального времени», решение назначить Якупова принято на сегодняшнем заседании Курултая.
Галим Якупов родился в Уфе в 1972 году. Окончил Башкирский государственный университет. Работал в ГТРК «Башкортостан» и ГТРК «Новосибирск».Общество Башкортостан
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