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Всемирный Курултай башкир сменил главу исполкома организации

14:43, 04.03.2020
Всемирный Курултай башкир сменил главу исполкома организации
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Новым руководителем исполкома Всемирного Курултая башкир стал генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа» Галим Якупов.

Как сообщает источник «Реального времени», решение назначить Якупова принято на сегодняшнем заседании Курултая.

Галим Якупов родился в Уфе в 1972 году. Окончил Башкирский государственный университет. Работал в ГТРК «Башкортостан» и ГТРК «Новосибирск».

Общество Башкортостан
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