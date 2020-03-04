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Экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир стал главой национально-культурной автономии башкир России

17:05, 04.03.2020
Экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир стал главой национально-культурной автономии башкир России
Фото: скриншот youtube.com

Новым руководителем Федеральной национально-культурной автономии башкир России назначен 36-летний Искандер Юлдашев.

Ранее он занимал пост председателя исполкома Всемирного курултая башкир.

Федеральная автономия башкир России участвует в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей России и принимает участие в Совете по национальным вопросам при президенте России.

Организация призвана защищать коллективные права и интересы башкир на территории страны, передает «Башинформ».

Ранее сообщалось, что новым руководителем исполкома Всемирного Курултая башкир стал генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа» Галим Якупов.

ОбществоВласть Башкортостан
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