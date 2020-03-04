Экс-председатель исполкома Всемирного курултая башкир стал главой национально-культурной автономии башкир России
Новым руководителем Федеральной национально-культурной автономии башкир России назначен 36-летний Искандер Юлдашев.
Ранее он занимал пост председателя исполкома Всемирного курултая башкир.
Федеральная автономия башкир России участвует в Совете национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам национальностей России и принимает участие в Совете по национальным вопросам при президенте России.
Организация призвана защищать коллективные права и интересы башкир на территории страны, передает «Башинформ».
Ранее сообщалось, что новым руководителем исполкома Всемирного Курултая башкир стал генеральный продюсер телеканала «Вся Уфа» Галим Якупов.
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