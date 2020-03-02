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СМИ: депутат уфимского горсовета от КПРФ приняла ислам в Чечне

12:29, 02.03.2020 1
СМИ: депутат уфимского горсовета от КПРФ приняла ислам в Чечне

Башкирские СМИ сообщили, что депутат Горсовета Уфы Юлия Романчева, избравшаяся от КПРФ, приняла ислам в Чечне. Такой вывод они сделали из ее поста в Instagram.

Накануне Романчева выложила фото, на котором она запечатлена рядом с муфтием ЧР Салахом Межиевым. На заднем плане можно заметить портреты первого президента Чечни Ахмата Кадырова и действующего главы республики Рамзана Кадырова. Сама же депутат при этом одета в характерный закрытый наряд.

«Альхамдулиллах! Амалия. Сегодня у меня особенный день», — подписала депутат снимок.

Подписчики поздравляют ее и называют сестрой. Однако конкретного указания на обращение в ислам нет.

СМИ отмечают, что Романчева уже не раз признавалась в любви к Чечне и даже усыновила оставшегося сиротой чеченского мальчика Юсупа.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:34
    нужно её саму спросить о принятии ислама. в любом случае это её личное дело.
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