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Хабиров предложит Путину отметить 450-летие Уфы на федеральном уровне

16:08, 05.03.2020
Хабиров предложит Путину отметить 450-летие Уфы на федеральном уровне
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал горсовету Уфы, что намерен обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с предложением отметить 450-летие башкирской столицы на федеральном уровне.

Он добавил, что готовиться к празднованию юбилея города надо уже сейчас, несмотря на то, что он наступит через четыре года — в 2024-м, передает ГТРК «Башкортостан».

Выступая, Хабиров отметил рост экономики города. Доходы уфимского бюджета по итогам 2019 года составили 33 млрд рублей, а расходы — 32,4 млрд.

Общество Башкортостан
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