Жители Башкирии устроили стрельбу в торговом центре Нижнекамска

В Нижнекамске задержали жителей Башкирии, открывших стрельбу в одном из торговых центров города.

Сообщение о том, что на четвертом этаже комплекса слышны выстрелы, поступило в дежурную часть вечером 1 марта.

Мобильная группа ГБР находилась поблизости и сразу же выехала к месту происшествия. Приехавшие на место сотрудники задержали подозреваемых и удерживали их до приезда полицейских.

Правонарушителями оказались двое жителей Башкирии в возрасте 23 и 37 лет. Последний был в нетрезвом состоянии и имел при себе пневматический пистолет. У его 22-летнего приятеля правоохранители обнаружили газовый баллончик для данного оружия.

Было установлено, что один из задержанных из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из пневматического пистолета, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Пистолет был изъят, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.