Андрей Назаров войдет в руководство «Башнефти»

Фото: Тимур Рахматуллин

Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров может войти в состав совета директоров ПАО АНК «Башнефть». Его кандидатуру предложили акционеры на собрании руководства компании.

В случае избрания он займет место другого представителя региона Олега Полстовалова, ранее возглавлявшего Минземимущество Башкортостана, который не попал в шорт-лист кандидатов. Полстовалов в конце 2019 года возглавил Управление по охране объектов культурного наследия республики.

Другим представителем республики остается бывший глава РБ Рустэм Хамитов. На сегодняшний день он занимает должность советника председателя правления ПАО «Интер РАО».

Другие кандидаты уже состоят в совете директоров нефтяной компании: статс-секретарь — вице-президент НК «Роснефть» Елена Завалеева, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, вице-президент — руководитель службы безопасности «Роснефти» Урал Латыпов, вице-президент по шельфовым проектам «Роснефти» Зелько Рунье, первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации «Роснефти», Андрей Шишкин, который ранее возглавлял АНК «Башнефть». Также в список вошел президент и председатель правления «Башнефти» Хасан Татриев, говорится в официальном сообщении предприятия.

В состав ревизионной комиссии нефтяной компании предложены Руслан Ахмадеев, Олег Белицкий, Андрей Лукьянов, Юрий Мошкин и Валерий Ткаченко.

69,3% акций «Башнефти» принадлежит «Роснефти» Игоря Сечина. Башкортостан владеет 25,79% компании. Согласно исследованию «Реального времени», нефтяная компания является крупнейшей по выручке в республике. По итогам 2019 года компания получила 49,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Это почти на 40% меньше, чем годом ранее.

Первый заместитель председателя правительства РБ Андрей Назаров является одним из самых влиятельных политиков региона. В рейтинге элит Башкирии, составленном экспертами «Реального времени», он занял третье место, уступил главе республики Радию Хабирову и руководителю администрации главы РБ Александру Сидякину.