В Уфе суд освободил африканского студента, признав его вину в изнасиловании проститутки

Во вторник, 3 марта, Октябрьский райсуд Уфы признал 24-летнего гражданина Нигерии Осиа Альфаеуса Эбитими виновным в изнасиловании проститутки. При этом африканец был освобожден в зале суда.

Дело в том, что суд переквалифицировал инкриминируемый Эбитими «разбой» на «самоуправство». «Изнасилование» и «развратные действия» также были переквалифицированы с части второй на часть первую.

Суд приговорил нигерийца к 2 годам и 4 месяцам колонии-поселения. А так как он уже провел в СИЗО 1 год и 2 месяца, то был освобожден в зале суда.

Студент отреагировал очень бурно, радовался, пел и кричал. Выйдя из здания суда, африканец упал в ноги своему адвокату Рамилю Гизатуллину, отмечает «Медиакорсеть».