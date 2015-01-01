Новый генплан Казани

29 мая в Казани стартовали публичные слушания по проекту нового генерального плана Казани, разработанного Институтом генплана Москвы. Они пройдут в 13 этапов, и «чертова дюжина» в данном случае где-то символична: многие из горожан недовольны проектом. «Реальное время» следит за тем, как идут обсуждения и в какой редакции генплан будет утвержден Казгордумой.