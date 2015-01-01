Новый генплан Казани
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29 мая в Казани стартовали публичные слушания по проекту нового генерального плана Казани, разработанного Институтом генплана Москвы. Они пройдут в 13 этапов, и «чертова дюжина» в данном случае где-то символична: многие из горожан недовольны проектом. «Реальное время» следит за тем, как идут обсуждения и в какой редакции генплан будет утвержден Казгордумой.
- Общество 08 июня, 07:00 18 Генплан Казани с точки зрения транспорта: что-то пошло не так с метро и трамваем Надо развивать инфраструктуру, а не уповать на сервисы
- Общество 06 июня, 07:00 19 Генплан или жизнь: Большие Клыки показали клыки К очередному раунду слушаний по генплану Казани организаторы запаслись резиновыми дубинками
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- Общество 30 мая, 07:00 9 «Мы будем ходить на все слушания»: жители поселков Казани продолжают искать правды у разработчиков генплана Горожан интересовала судьба Адмиралтейского пруда, зоны «430» в Борисоглебском и леса в Нагорном
- 29 мая, 18:00 36 О новом генплане замолвите слово: в Казани стартовали публичные слушания по проекту
- Общество 25 мая, 16:00 11 «Сотни домов и церковь под снос»: Вознесенское подняли по напрасной тревоге? Жители убеждены — новый генплан лишит их половины поселка. Разработчики и мэрия Казани это опровергают
- 19 мая, 16:00 35 4 Новые лозунги в парке Тинчурина: Салмачи, Карьер и Новая Сосновка vs генплан Казани
- Недвижимость 08 мая, 07:00 16 Казань ударила по пригороду: новый генплан уничтожит поселок Карьер? Развитие татарстанской столицы нанесет серьезный урон частному сектору в пригороде
- Общество 03 мая, 07:00 21 Новый генплан Казани: в тесноте, обиде и без экспертной оценки Не всем экспертам нравится проект, разработанный Институтом генплана Москвы