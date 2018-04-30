Бикмуллин Марат Габдулгазизович
Общая информация
Председатель совета директоров ООО «Информационные системы», депутат Казанской городской Думы
Биография
Родился 23 января 1965 г. в Казани.
В 1988 окончил Казанский государственный университет (КГУ), физический факультет;
1984-1986 гг. — служба в Вооруженых силах;
С 1988 г. — предпринимательская деятельность
С 2000 г. — председатель совета директоров ООО «Информационные системы».
Награжден медалью «1000-летия Казани» (2005 г.).
Женат
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Email: marat602211@mail.ru
Дата последнего обновления: 30.04.2018