Халимдарова Динара Львовна
Общая информация
Родилась 28 февраля 1995 года в г. Ульяновск.
Образование
2016 г. — окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет.
Трудовая деятельность
2014-2016 гг. — помощник депутата Государственного Совета Республики Татарстан.
2014-2019 гг. — член общественной молодежной палаты при Государственном Совете РТ.
201502018 г. — председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России»
2015-2019 гг. — депутат Совета Зеленодольского муниципального района РТ.
2016-2019 гг. — специалист 1 категории отдела кадров и государственной службы Министерства юстиции РТ.
С 2017 г. — помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Синельщикова Ю.П.
С 2019 г. — депутат Казанской городской Думы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 5, офис 201
- Телефон: (843) 292-01-15
- Email: trokprf@mail.ru
Дата последнего обновления: 09.12.2020