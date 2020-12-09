Список персон

Халимдарова Динара Львовна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 28 февраля 1995 года в г. Ульяновск.

Образование

2016 г. — окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Трудовая деятельность

2014-2016 гг. — помощник депутата Государственного Совета Республики Татарстан.
2014-2019 гг. — член общественной молодежной палаты при Государственном Совете РТ.
201502018 г. — председатель Татарстанского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз — Надежда России»
2015-2019 гг. — депутат Совета Зеленодольского муниципального района РТ.
2016-2019 гг. — специалист 1 категории отдела кадров и государственной службы Министерства юстиции РТ.
С 2017 г. — помощник депутата Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва Синельщикова Ю.П.

С 2019 г. — депутат Казанской городской Думы.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Дзержинского, 5, офис 201
  • Телефон: (843) 292-01-15
  • Email: trokprf@mail.ru

Дата последнего обновления: 09.12.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам