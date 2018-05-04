Серов Алексей Александрович
Общая информация
Депутат Казанской городской Думы.
Родился 24 ноября 1979 г. в Казани.
Образование:
2001 г. — исторический факультет Казанского государственного педагогического университета.
2000-2001г. – учитель истории школы №65 Московского района Казани;
2001-2003г. – аспирантура Казанского государственного педагогического университета;
Трудовая деятельность:
2003-2004г. – КУП «Подросток» центр «Молодая гвардия», педагог дополнительного образования;
2004-2005г. – КУП «Подросток» центр «Молодая гвардия», директор подросткового клуба «Романтик»;
2005-2006г. – ООО ИРА «Комсомольская правда», руководитель отдела распространения и продвижения;
2006-2008г. – ООО Управляющая компания «Ак Барс Капитал», PR-директор;
2008-2009г. – ООО «Миррико менеджмент», ведущий специалист отдела маркетинга;
2010г. – ООО «Ак Барс Торг», начальник отдела рекламы и PR;
2011-2013г. – КПК «Возрождение-16», директор по развитию;
2013-2014г. – ООО «Домашние деньги», менеджер отдела продаж;
2014г.- по настоящее время – Татарстанское региональное отделение политической партии КПРФ.
Партийная деятельность:
Член КПРФ с 1998 года;
Первый секретарь Казанского городского комитета КПРФ;
Руководитель отдела организационно-партийной и кадровой работы Рескома ТРО КПРФ;
Член Бюро комитета ТРО КПРФ, Секретарь по агитационно-пропагандистской работе Комитета ТРО КПРФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 292 26 00
- Email: t657tx@yandex.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018