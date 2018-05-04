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Серов Алексей Александрович

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Серов Алексей Александрович Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Депутат Казанской городской Думы.

Родился 24 ноября 1979 г. в Казани.

Образование:

2001 г. — исторический факультет Казанского государственного педагогического университета.
2000-2001г. – учитель истории школы №65 Московского района Казани;
2001-2003г. – аспирантура Казанского государственного педагогического университета;

Трудовая деятельность:

2003-2004г. – КУП «Подросток» центр «Молодая гвардия», педагог дополнительного образования;
2004-2005г. – КУП «Подросток» центр «Молодая гвардия», директор подросткового клуба «Романтик»;
2005-2006г. – ООО ИРА «Комсомольская правда», руководитель отдела распространения и продвижения;
2006-2008г. – ООО Управляющая компания «Ак Барс Капитал», PR-директор;
2008-2009г. – ООО «Миррико менеджмент», ведущий специалист отдела маркетинга;
2010г. – ООО «Ак Барс Торг», начальник отдела рекламы и PR;
2011-2013г. – КПК «Возрождение-16», директор по развитию;
2013-2014г. – ООО «Домашние деньги», менеджер отдела продаж;
2014г.- по настоящее время – Татарстанское региональное отделение политической партии КПРФ.

Партийная деятельность:

Член КПРФ с 1998 года;
Первый секретарь Казанского городского комитета КПРФ;
Руководитель отдела организационно-партийной и кадровой работы Рескома ТРО КПРФ;
Член Бюро комитета ТРО КПРФ, Секретарь по агитационно-пропагандистской работе Комитета ТРО КПРФ.



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 292 26 00
  • Email: t657tx@yandex.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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