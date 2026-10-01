06 окт 2026

Online-конференция с Асией Гиззатуллиной, директором Казанского зооботанического сада

Online-конференция с Асией Гиззатуллиной, директором Казанского зооботанического сада

6 октября в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Асия Гиззатуллина — директор МБУК «Казанский зооботанический сад».

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  • Асия Гиззатуллина директор МБУК «Казанский зооботанический сад»

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