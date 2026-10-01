Online-конференция с Асией Гиззатуллиной, директором Казанского зооботанического сада

6 октября в 11:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» ответит Асия Гиззатуллина — директор МБУК «Казанский зооботанический сад».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.