У 31% опрошенных самозанятых в России выросли доходы
У 43% респондентов заработок остался на прежнем уровне
Финансовое положение большинства самозанятых за последний год либо улучшилось, либо не изменилось. У 31% опрошенных заработок вырос, а у 43% остался на прежнем уровне. Снижение доходов зафиксировала четверть респондентов (26%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала «Выберу.ру».
Те, чей доход увеличился, объясняют это следующими факторами:
- 38% — ростом числа заказов и клиентов;
- 29% — повышением стоимости своих услуг;
- 21% — более эффективным продвижением;
- 12% — другими причинами.
Главным плюсом работы в статусе самозанятого 34% участников опроса назвали возможность самостоятельно выстраивать график. Также в топ преимуществ вошли совмещение нескольких источников дохода (23%), свобода в выборе клиентов и проектов (17%), упрощенная налоговая и учетная система (14%) и отсутствие необходимости регистрировать ИП (12%).
Однако свободный формат имеет и обратную сторону. Основным недостатком 31% самозанятых считает нестабильность заработка. Кроме того, 27% опрошенных не хватает социальных гарантий — оплачиваемых отпусков, больничных и ДМС. Среди других минусов респонденты выделили:
- необходимость самостоятельно искать заказы (19%);
- сложности с одобрением кредитов и других финансовых продуктов (11%);
- отсутствие долгосрочных социальных гарантий и пенсионных накоплений (12%).
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