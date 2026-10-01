У 31% опрошенных самозанятых в России выросли доходы

У 43% респондентов заработок остался на прежнем уровне

Фото: Максим Платонов

Финансовое положение большинства самозанятых за последний год либо улучшилось, либо не изменилось. У 31% опрошенных заработок вырос, а у 43% остался на прежнем уровне. Снижение доходов зафиксировала четверть респондентов (26%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала «Выберу.ру».

Те, чей доход увеличился, объясняют это следующими факторами:

38% — ростом числа заказов и клиентов;

29% — повышением стоимости своих услуг;

21% — более эффективным продвижением;

12% — другими причинами.

Главным плюсом работы в статусе самозанятого 34% участников опроса назвали возможность самостоятельно выстраивать график. Также в топ преимуществ вошли совмещение нескольких источников дохода (23%), свобода в выборе клиентов и проектов (17%), упрощенная налоговая и учетная система (14%) и отсутствие необходимости регистрировать ИП (12%).

Однако свободный формат имеет и обратную сторону. Основным недостатком 31% самозанятых считает нестабильность заработка. Кроме того, 27% опрошенных не хватает социальных гарантий — оплачиваемых отпусков, больничных и ДМС. Среди других минусов респонденты выделили:

необходимость самостоятельно искать заказы (19%);

сложности с одобрением кредитов и других финансовых продуктов (11%);

отсутствие долгосрочных социальных гарантий и пенсионных накоплений (12%).

Никита Егоров