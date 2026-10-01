Новости экономики

19:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

У 31% опрошенных самозанятых в России выросли доходы

21:24, 01.10.2026

У 43% респондентов заработок остался на прежнем уровне

У 31% опрошенных самозанятых в России выросли доходы
Фото: Максим Платонов

Финансовое положение большинства самозанятых за последний год либо улучшилось, либо не изменилось. У 31% опрошенных заработок вырос, а у 43% остался на прежнем уровне. Снижение доходов зафиксировала четверть респондентов (26%), пишет ТАСС со ссылкой на исследование портала «Выберу.ру».

Те, чей доход увеличился, объясняют это следующими факторами:

  • 38% — ростом числа заказов и клиентов;
  • 29% — повышением стоимости своих услуг;
  • 21% — более эффективным продвижением;
  • 12% — другими причинами.

Главным плюсом работы в статусе самозанятого 34% участников опроса назвали возможность самостоятельно выстраивать график. Также в топ преимуществ вошли совмещение нескольких источников дохода (23%), свобода в выборе клиентов и проектов (17%), упрощенная налоговая и учетная система (14%) и отсутствие необходимости регистрировать ИП (12%).

Однако свободный формат имеет и обратную сторону. Основным недостатком 31% самозанятых считает нестабильность заработка. Кроме того, 27% опрошенных не хватает социальных гарантий — оплачиваемых отпусков, больничных и ДМС. Среди других минусов респонденты выделили:

  • необходимость самостоятельно искать заказы (19%);
  • сложности с одобрением кредитов и других финансовых продуктов (11%);
  • отсутствие долгосрочных социальных гарантий и пенсионных накоплений (12%).
Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансы

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Нижнекамскнефтехим45.05
  • Казаньоргсинтез45.9
  • КАМАЗ55
  • Нижнекамскшина33.25
  • Таттелеком0.566
  • Татнефть642.5