В Татарстане разработали программу по переходу на экономику замкнутого цикла

Под этой моделью подразумевается эффективное использование ресурсов, в том числе природных

Фото: Арсений Фавстрицкий

Власти Татарстана разработали региональную программу по переходу на экономику замкнутого цикла. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что экономика замкнутого цикла — это экономическая модель производства и потребления, при которой обеспечивается экономически и экологически эффективное использование ресурсов, в том числе минимизация использования природных ресурсов, применение ресурсосберегающих технологий, а также использование возобновляемых источников энергии, в целях снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Согласно документу, до 2030 года включительно в республике планируют развить инфраструктуру для сбора, сортировки, переработки, обезвреживания и утилизации твердых коммунальных отходов, а также по утилизации отходов производства и потребления. Также в задачи программы входит:

внедрение информационных систем контроля и учета за отходами производства и потребления;

ликвидация дефицита вторичных ресурсов и сырья из отходов у действующих утилизаторов отходов и производителей продукции, с учетом баланса мощностей;

повышение уровня экологической культуры населения и популяризация принципов ответственного потребления;

повышение уровня эффективности использования отходов в качестве сырья для производства продукции.

— Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит путем совместной федеральных и региональных органов власти, производителей продукции, образователей отходов, утилизаторов сформировать экономику замкнутого цикла и вовлечь в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья, путем эффективного обеспечения ресурсами (сырьем) существующих производств (мощностей) и создания дополнительных производств (мощностей), в том числе: эффективно использовать отходы в качестве сырья для производства продукции; повысить количество продукции при производстве которой будут использоваться вторичные ресурсы и сырье; ликвидировать дефицит вторичных ресурсов и сырья из отходов у действующих утилизаторов отходов и производителей продукции, одновременно не допустив переизбыток мощностей, — написано в документе.

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