ЦБ: Российская экономика перешла к высоким зарплатам
Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что российская экономика перешла от умеренных зарплат к более высоким.
— Мы наблюдаем переход нашей экономики из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с другими странами в экономику с довольно высокими реальными зарплатами, — отметил он на «Альфа-Саммите» (цитата по РИА «Новости»).
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом и составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты также увеличились, поднявшись на 3,3% за год.
Ранее сообщалось, что Казань признана лучшими городом-миллионником в рейтинге условий труда.
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