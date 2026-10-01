Новости экономики

19:34 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ: Российская экономика перешла к высоким зарплатам

21:07, 01.10.2026

Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5%

ЦБ: Российская экономика перешла к высоким зарплатам
Фото: Реальное время

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что российская экономика перешла от умеренных зарплат к более высоким.

— Мы наблюдаем переход нашей экономики из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с другими странами в экономику с довольно высокими реальными зарплатами, — отметил он на «Альфа-Саммите» (цитата по РИА «Новости»).

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом и составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты также увеличились, поднявшись на 3,3% за год.

Ранее сообщалось, что Казань признана лучшими городом-миллионником в рейтинге условий труда.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Нижнекамскнефтехим45.05
  • Казаньоргсинтез45.9
  • КАМАЗ55
  • Нижнекамскшина33.25
  • Таттелеком0.566
  • Татнефть642.5