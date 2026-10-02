Товарооборот России и Таджикистана вырос на четверть

По итогам первого полугодия 2026 года он достиг 75 млрд рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе рабочей поездки в Таджикистан принял участие во встрече вице-премьера России Марата Хуснуллина с президентом республики Эмомали Рахмоном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана.

Главной темой стало экономическое сотрудничество. Хуснуллин отметил рост товарооборота между Россией и Таджикистаном. По итогам первого полугодия 2026 года он увеличился на четверть и достиг 75 млрд рублей.

Ключевыми направлениями взаимодействия названы торговля, промышленность, энергетика, транспорт, строительство, образование и культура. По всем этим сферам ведется системная работа, подчеркнул вице-премьер.



Ранее сообщалось, что из Казани запустят рейсы в Куляб (Таджикистан) в сентябре 2026 года. Самолеты будут летать в «точку назначения» каждое воскресенье.

Алсу Сабирзанова