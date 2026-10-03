Цены на маркетплейсах могут вырасти из-за налоговых поправок для ПВЗ

Причиной стали поправки в Налоговый кодекс

Фото: Максим Платонов

Стоимость аренды помещений под пункты выдачи заказов может увеличиться на 20—25%. Это отразится и на ценах товаров на маркетплейсах, передает «Ъ».

Причиной стали поправки в Налоговый кодекс, внесенные в Госдуму. ПВЗ предлагают облагать налогом на имущество по кадастровой стоимости, как офисы и торговые центры.

Сейчас налог считается по балансовой стоимости, которая снижается за счет амортизации. Переход на новую систему увеличит сбор в 5—10 раз — до 2% от государственной оценки. По словам владельца сети ПВЗ Артема Бобцова, у его сети в Москве и Подмосковье средняя стоимость арендуемого объекта — 20 млн рублей. При налоге 2% это добавит 400 тыс. рублей в год, то есть аренда вырастет примерно на 34 тыс. рублей в месяц.

Нафиса Миннехузина / realnoevremya.ru

Бобцов отмечает, что около трети ПВЗ в Москве и области работают в ноль или с небольшим минусом, и рост аренды приведет к закрытию части пунктов. Сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Юлия Сукач добавляет, что аренда занимает порядка 20% в структуре затрат ПВЗ, а из-за сезонности у бизнеса небольшой запас прочности, особенно с января по май.

В объединенной компании Wildberries и Russ выступили против привязки налога к кадастровой стоимости, назвав меру «избыточной и концептуально неверной».

Напомним, на данный момент статья 378.2 НК РФ предусматривает расчет налога по кадастровой стоимости для торговых и деловых центров, а также помещений под магазины, общепит, офисы и бытовое обслуживание. Пункты выдачи заказов в этом перечне отдельно не упомянуты. Новый документ предлагает классифицировать их как объекты бытового обслуживания.

Алсу Сабирзанова