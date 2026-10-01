Расходы России на нацоборону в 2027 году вырастут более чем на 30%

Общие расходы бюджета запланированы на уровне 48,74 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Расходы федерального бюджета на национальную оборону в 2027 году составят 17,15 трлн рублей, что на 34% больше, чем в текущем году. В 2028 году эти расходы планируется снизить до 16,61 трлн рублей, а в 2029 году — до 16,30 трлн рублей. Эти данные содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы.

Ключевые показатели:

Общие расходы бюджета запланированы на уровне 48,74 трлн рублей в 2027 году, 50,95 трлн рублей в 2028 году и 53,87 трлн рублей в 2029 году.

В 2027 году расходы на национальную оборону составят около 35% всех расходов федерального бюджета, в 2028 году — около 33%, а в 2029 году — около 30%.

В структуре расходов по разделу «Национальная оборона» выплаты персоналу составят 1,53 трлн рублей в 2027 году, 1,64 трлн рублей в 2028 году и 1,7 трлн рублей в 2029 году. На закупку товаров, работ и услуг предусмотрено 484,5 млрд рублей, 479,5 млрд рублей и 476,5 млрд рублей соответственно. Капитальные вложения составят 119,3 млрд рублей в 2027 году, 122,5 млрд рублей в 2028 году и 133 млрд рублей в 2029 году.

Помимо оборонных расходов, в 2027 году значительные средства будут направлены на социальные нужды: на здравоохранение — около 1,82 трлн рублей, на образование — около 1,78 трлн рублей. Расходы фонда на страховые пенсии составят 12,9 трлн рублей, плюс более 1,5 трлн рублей будет выделено на пенсионное обеспечение военнослужащих и их семей.

На поддержку ипотечных программ в 2027 году предусмотрено 785,8 млрд рублей для семейной ипотеки, 232,5 млрд рублей на субсидирование ипотечных ставок до 8%, 64,8 млрд рублей — на IT-ипотеку, 32,9 млрд рублей — на сельскую ипотеку и 135,3 млрд рублей — на дальневосточную и арктическую ипотеку.

На развитие Северного морского пути в 2027—2029 годах планируется направить более 100 млрд рублей, а в 2027 году на строительство главного атомного ледокола проекта «Лидер» предусмотрено более 26,7 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для развития космической отрасли в 2027 году предлагается выделить свыше 337,6 млрд рублей, из которых примерно 38,6 млрд рублей пойдет на создание и использование Российской орбитальной станции, около 112,5 млрд рублей — на пилотируемую космонавтику и 14,2 млрд рублей — на исследование Луны.

На нацпроект «Экономика данных» в 2027—2029 годах предусмотрено более 470 млрд рублей. На реализацию нацпроекта «Эффективная транспортная система» в 2027 году будет направлено 185,1 млрд рублей, а на госпрограмму «Развитие транспортной системы» — более 1,75 трлн рублей.

Общий объем доходов федерального бюджета в 2027 году составит 43,30 трлн рублей, в 2028 году — 45,83 трлн рублей, а в 2029 году — 48,62 трлн рублей. Дефицит бюджета составит 5,44 трлн рублей в 2027 году, 5,12 трлн рублей в 2028 году и 5,25 трлн рублей в 2029 году.

Нефтегазовые доходы в 2027 году запланированы на уровне 7 трлн рублей, в 2028 году — 7,63 трлн рублей, а в 2029 году — 7,73 трлн рублей, составляя 16,2%, 16,7% и 15,9% в структуре доходов бюджета соответственно.

Бюджет был сформирован с учетом прогноза роста ВВП на 1,4% в 2027 году, 1,9% в 2028 году и 2,4% в 2029 году, при этом инфляция ожидается на уровне 4% ежегодно. На реализацию национальных проектов в целом предусмотрено 6,32 трлн рублей в 2027 году.

Никита Егоров