Экс-министр экономики России назвал главную причину стагнации российской экономики

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Бывший министр экономики России Яков Уринсон в разговоре с «Реальным временем» заявил, что основной причиной стагнации в российской экономике является снижение конкуренции за счет увеличения роста госсектора экономики.

— Доля государства в экономике растет и растет, и за последние 10—15 лет она, по оценкам нашего антимонопольного ведомства, выросла с 35 до 70 процентов, но ведь хорошо известно, что государство — это не самый эффективный собственник, не самый лучший предприниматель, и в силу этого снижаются конкуренция, эффективность экономики и, конечно же, падают доходы населения, — полагает Уринсон.

При этом Уринсон добавил, что экономическая конкуренция невозможна без политической.