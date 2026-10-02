Власти России объединят расчет НДФЛ по 20 видам доходов граждан

В основную налоговую базу будут добавлены «пассивные» доходы

Фото: Динар Фатыхов

С 2027 года власти России планируют объединить расчет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по 20 видам доходов, что отражено в поправках к Налоговому кодексу, внесенных в Госдуму. Эти изменения расширяют пятиступенчатую шкалу налогообложения, пишет РБК.

Теперь в основную налоговую базу, которая ранее включала только зарплаты, будут добавлены «пассивные» доходы, такие как дивиденды, проценты по вкладам, доходы от ценных бумаг и продажи имущества и долей. Все эти доходы будут облагаться по ставкам от 13 до 22%.

По оценкам Минфина, новшество коснется не более 6% россиян, что составляет примерно 4 миллиона человек. В настоящее время такие доходы облагаются отдельно от зарплат, с применением ставок 13% (для доходов до 2,4 миллиона рублей в год) и 15% (превышающие эту сумму). При этом пассивные доходы в основном сосредоточены у наиболее обеспеченных граждан.

Эксперты разъяснили механизм работы новых правил. Формально человек, получивший в 2027 году доходы из разных источников, будет уплачивать налог с общей суммы. На практике сначала налог будут рассчитывать налоговые агенты или сам налогоплательщик (например, при продаже имущества), а затем Федеральная налоговая служба (ФНС) сложит все доходы и доначислит разницу, отправив уведомление о необходимости доплаты.

Ранее власти России впервые оценили доходы от сбора за интернет-рекламу.

Никита Егоров