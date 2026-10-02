Новак заявил, что инфляция в России на конец года ожидается ниже 7%

Уже на конец сентября уровень инфляции составил 6,26%

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что инфляция в России к концу 2026 года может достичь 6,8%. На пленарном заседании Совета Федерации он отметил, что с начала года инфляция составила 4,93% (цитата по ТАСС).

При сравнении годовых показателей, на конец сентября уровень инфляции составил 6,26%, и ожидается, что к концу года этот показатель вырастет до 6,8%.

— Что касается инфляции, с начала года она составила 4,93%. Если брать год к году, то на конец сентября рост 6,26%, прогнозируем до конца года 6,8%, — сказал он.

Отметим, что средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% по сравнению с прошлым годом и составила 109,5 тысячи рублей. Реальные зарплаты также увеличились, поднявшись на 3,3% за год. Как отметили в ЦБ, российская экономика перешла к высоким зарплатам.

Ранее Новак назвал условие для возобновления экспорта дизеля из России.

Никита Егоров