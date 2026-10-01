В 2027 году Центробанк проведет 8 заседаний по ключевой ставке
Первое собрание ожидается 12 февраля
В 2027 году Центробанк РФ планирует провести 8 заседаний СД по ключевой ставке. Первое ожидается 12 февраля. Оно будет опорным (будет сопровождаться публикацией среднесрочного макропрогноза, комментарием к нему и резюме обсуждения ставки), следует из материалов регулятора.
Далее руководство обсудит «ключ» 19 марта, а в третий раз — 30 апреля, что станет вторым опорным заседанием.
Следующие обсуждения пройдут 11 июня, 30 июля (опорное), 10 сентября, 22 октября (опорное) и 17 декабря 2027-го.
Ранее сообщалось, что по итогам сентябрьского заседания Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14%.
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