США включили российскую платежную систему A7 в санкции по Ирану

По версии Вашингтона, A7 — это «теневая банковская система, связанная с Россией и используемая Ираном для обхода санкций»

США внесли российскую платежную систему A7 в санкционные списки по Ирану. Об этом сообщила пресс-служба Минфина США.

Санкции введены под предлогом борьбы с обходом американских ограничений. По версии Вашингтона, A7 — это «теневая банковская система, связанная с Россией и используемая Ираном для обхода санкций». Также утверждается, что она оказывала финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС.

Помимо этого, США ввели ограничения против компаний в автомобильной и железнодорожной отраслях Ирана, а также против физических и юридических лиц из Ирана, Китая, ОАЭ, Индонезии, Германии и Турции.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан и компаний вести дела с его фигурантами.

Ранее сообщалось, что Россия и Никарагуа обсуждают расширение платежной системы. В отчете Центробанка Никарагуа за 2026 год «Мир» среди национальных платежных систем не упоминается.

Алсу Сабирзанова