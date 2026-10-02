ФАС проверит цены на рыбу в России

Ведомство отреагирует, если ценники будут неоправданно завышены

Фото: Реальное время

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит мониторинг цен на рыбную продукцию и готова принять меры в случае выявления необоснованного роста цен. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС, отметив, что служба регулярно отслеживает ситуацию на рынке (ответ ведомства приводит ТАСС).

— Если будут обнаружены признаки злоупотребления доминирующим положением или необоснованного повышения цен, ФАС оперативно отреагирует, — говорится в заявлении.

Кроме того, с 1 марта текущего года вступила в силу обязательная регистрация внебиржевых сделок с рыбной продукцией, введенная правительством. Участники рынка должны предоставлять бирже данные о заключенных внебиржевых сделках объемом более 10 тонн по таким видам, как треска, минтай, сельдь, пикша, кета, скумбрия, нерка и горбуша. С 1 марта по 31 августа 2026 года было зарегистрировано более 1,34 миллиона тонн рыбной продукции по внебиржевым сделкам.

В ФАС подчеркнули, что обязательная регистрация внебиржевых сделок способствует повышению прозрачности ценообразования и снижению спекулятивных рисков. Этот механизм позволяет отслеживать цены на продукцию на всех этапах реализации, а также рассчитывать рыночные индикаторы, которые могут быть использованы участниками рынка и органами власти для принятия регуляторных решений.

Ранее в ВАРПЭ назвали справедливую стоимость красной икры.

Никита Егоров