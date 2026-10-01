В Минфине спрогнозировали долю инвесторов с брокерскими счетами к 2030-му

По последним данным, в России насчитывалось более 40,6 млн частных инвесторов

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Минфин России прогнозирует, что к 2030 году брокерские счета будут открыты у 23,9% населения страны (около 34,8 млн человек, — прим. ред.). Эта информация представлена в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов.

Документ отмечает, что к концу 2030 года все финансовые услуги для физических лиц будут полностью доступны в цифровом формате, а количество граждан, имеющих брокерские счета, составит 23,9% от общего числа населения России.

Напомним, что в России насчитывалось более 40,6 млн частных инвесторов по итогам февраля 2026 года. Речь идет о физлицах, имеющих брокерские счета на Московской бирже. Отмечается, что лица, вкладывающие деньги в акции, облигации, фонды и цифровые драгметаллы, на упомянутой торговой площадке открыли 77,5 млн счетов.

О том, чем отличается ИИС от обычного брокерского счета, почему среди мужчин больше инвесторов, чем среди женщин, чем отличаются инвестпортфели в зависимости от гендерной принадлежности и для чего люди начинают инвестировать, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров