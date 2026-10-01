Bloomberg: состояние богатейших россиян сократилось

Наибольшее снижение зафиксировано у Михаила Прохорова

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2026 года состояние богатейших бизнесменов России сократилось на 23,599 миллиарда долларов, согласно опубликованному агентством Bloomberg «Индексу миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index), который основывается, в том числе на стоимости акций компаний.

В рейтинге наибольшее снижение состояния среди российских миллиардеров зафиксировано у Михаила Прохорова, чье состояние уменьшилось на 6,22 миллиарда долларов, достигнув 10,4 миллиарда долларов. Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина снизилось на 4,28 миллиарда долларов и составило 22,1 миллиарда долларов. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов потерял 2,69 миллиарда долларов, теперь его капитал оценивается в 16,6 миллиарда долларов, а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин потерял 2,62 миллиарда долларов, что снизило его состояние до 21,1 миллиарда долларов. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова* уменьшилось на 2,56 миллиарда долларов и составило 11,8 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, наибольший прирост состояния с начала года наблюдается у основателя «Северстали» Алексея Мордашова, чье состояние увеличилось на 1,51 миллиарда долларов, до 27,8 миллиарда долларов. На втором месте по росту находится основатель УГМК Искандер Махмудов, чей капитал вырос на 151 миллион долларов, до 8,03 миллиарда долларов. Следуют Дмитрий Рыболовлев с увеличением на 131 миллион долларов, до 9,9 миллиарда долларов и Михаил Фридман, чье состояние возросло на 119 миллионов долларов, до 10,2 миллиарда долларов.

Bloomberg Billionaires Index публикуется с марта 2012 года и включает данные о состоянии 500 самых богатых людей мира.

Ранее сообщалось, что власти передадут 8% НДФЛ и 100% сельхозналога в бюджеты регионов.

Никита Егоров