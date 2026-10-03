Большинство казанцев готовы переехать ради повышения на работе

Наиболее к переезду готовы зумеры: 28% из них примут предложение без раздумий.

Фото: Динар Фатыхов

Каждый пятый житель Казани готов без раздумий переехать в другой регион ради карьеры, еще 64% согласятся на это только при значительном карьерном «апгрейде». К таким выводам пришли аналитики hh.ru и «Ренессанс страхования» по итогам опроса работающих россиян.

Главным стимулом для переезда 85% респондентов назвали повышение зарплаты. В топ-5 причин также вошли участие в интересном проекте (59%), комфортная городская среда (50%), климат (45%) и дешевое жилье (44%).

Наиболее к переезду готовы зумеры: 28% из них примут предложение без раздумий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главным сдерживающим фактором для 67% казанцев стало наличие собственного жилья. Также переезду мешают привычная инфраструктура (25%), социальные связи (20%), удаленный формат работы (20%) и опасения потерять карьерные перспективы (30%).

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Зульфат Шафигуллин