Цена на бензин АИ-92 снизилась на бирже

Стоимость межсезонного дизельного топлива в пятницу упала на 1,08%

Фото: Динар Фатыхов

Цены на бензин по итогам торговой недели продолжают снижаться, причем наибольшее падение зафиксировано у АИ-92. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, по состоянию на 2 октября цена бензина АИ-92 уменьшилась на 0,02% и составила 69,469 тысячи рублей за тонну, что означает снижение на 0,12% за неделю. В то же время цена АИ-95 увеличилась на 1,42% за день, достигнув 70,246 тысячи рублей за тонну, однако за неделю стоимость снизилась на 1,62%.

Цена топочного мазута упала на 8,74% за неделю, составив 27,168 тысячи рублей за тонну, а в течение дня он подешевел на 1,07%. Цена сжиженных углеводородных газов снизилась на 2,35% на торгах 2 октября и составила 48,98 тысячи рублей за тонну, что говорит о недельном падении на 3,2%.

Стоимость межсезонного дизельного топлива в пятницу упала на 1,08% и составила 68,964 тысячи рублей за тонну, а зимнего дизеля снизилась на 14,6%, достигнув 79,024 тысячи рублей за тонну. По состоянию на 2 октября не зафиксировано сделок с летним дизтопливом.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие для возобновления экспорта дизеля из России.

Никита Егоров