Расходы на содержание Госдумы и Совфеда в 2027 году сократятся на 1 млрд рублей

Они составят 16,6 и 8,58 миллиарда рублей соответственно

Фото: Дарья Пинегина

В 2027 году плановые ассигнования для Государственной думы составят 16,6 миллиарда рублей, что почти на 1 миллиард рублей меньше, чем выделялось в текущем году. Для Совета Федерации предусмотрено 8,58 миллиарда рублей, что на 31,1 миллиона рублей ниже, чем в 2026 году. Общая сумма финансирования для обеих палат Федерального собрания в 2027 году составит 25,18 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на проект госбюджета.

В 2028 году расходы на содержание Госдумы увеличатся до 17,1 миллиарда рублей, а в 2029 году — до 17,7 миллиарда рублей. Как и ранее, основная часть бюджетных средств (более двух третей) будет направлена на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов: в 2027 году на эти цели предусмотрено 11,2 миллиарда рублей, в 2028 году — 11,6 миллиарда рублей, а в 2029 году — 12,1 миллиарда рублей. На закупку товаров, работ и услуг для Госдумы в 2027 году выделено 2,61 миллиарда рублей, в 2028 и 2029 годах — по 2,59 миллиарда рублей. Около 2,2 миллиарда рублей ежегодно будет направлено на межбюджетные трансферты, около 600 миллионов рублей — на субсидии бюджетным и автономным учреждениям, и аналогичные средства планируется выделить на поддержку некоммерческих организаций (НКО), кроме государственных учреждений и госкорпораций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Расходы на деятельность Совета Федерации в 2028 году вырастут до 8,9 миллиарда рублей, а в 2029 году — до 9,2 миллиарда рублей. Почти 75% этих средств будет направлено на выплаты персоналу, включая сенаторов. Бюджет на закупку товаров, работ и услуг для верхней палаты парламента составит 0,9 миллиарда рублей в год, межбюджетные трансферты — от 0,7 до 0,8 миллиарда рублей. На субсидии бюджетным и автономным учреждениям, а также другим НКО также предусмотрено до 0,6 миллиарда рублей ежегодно, сопоставимые суммы заложены и для субсидий НКО, кроме госучреждений и госкомпаний.

Ранее сообщалось, что расходы России на нацоборону в 2027 году вырастут более чем на 30%.

Никита Егоров