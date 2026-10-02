Казанцы назвали торговую недвижимость лучшим активом для инвестиций

Этот сегмент назвали привлекательным 17% казанцев

Фото: Артем Дергунов

Жители Казани чаще других считают торговую недвижимость перспективным инструментом для вложений. Этот сегмент назвали привлекательным 17% казанцев. Об этом говорится в исследовании управляющей компании «Современные Фонды Недвижимости», передает РИА «Новости».

В целом по России торговую недвижимость для инвестиций выбирают 11,4% респондентов. Помимо Казани, этот формат чаще отмечали жители Севастополя (22%) и Тольятти (18%).

При этом жилье перестало быть безусловным лидером. Наиболее востребованным и прибыльным его назвали лишь 3,8% опрошенных, а каждый второй затруднился с выбором сегмента. Наибольший интерес у инвесторов вызывают склады и логистические объекты — 12,1%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гостиницы и апартаменты выше всего оценили жители Самары (18%), Краснодара (14%) и Ярославля (13%). Офисы чаще называли в Новокузнецке и Омске (по 14%), а также в Саратове (12%). Менее понятными для массовой аудитории остаются центры обработки данных — максимальная доля ответов в их пользу зафиксирована в Кирове (5%), Барнауле и Пензе (по 4%).

Ранее сообщалось, что по итогам лета 2026 года спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 27%. Самая сильная динамика зафиксирована в отношении жилых домов.

Алсу Сабирзанова