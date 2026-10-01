Названы регионы-лидеры России по объему платных услуг

В Москве по итогам января — июля 2026-го этот показатель составил 2,8 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

В Москве по итогам января — июля 2026-го объем оказанных платных услуг населению составил 2,8 трлн рублей (+1,5% за год). По данному показателю столица России заняла первое место в рейтинге российских регионов, следует из статистики Росстата. На втором месте оказался Краснодарский край (740,4 млрд рублей, +0,4%), а замкнула тройку лидеров Московская область (736,3 млрд, +3,6%).

Отметим, что под категорию платных услуг подпадает достаточно широкий список. Среди них: бытовые (ремонт обуви, одежды, бытовой техники, мебели, химчистка, парикмахерские, ритуальные услуги); транспортные, курьерские, телекоммуникационные, жилищные и коммунальные услуги, услуги учреждений культуры, образования, спорта, туризма, медицинские (в том числе по добровольному медицинскому страхованию) и многое другое.

Причем потребителями выступают не только граждане России, но и иностранцы, которые пользуются услугами в нашей стране.

На 4—10-м местах в топе оказались Санкт-Петербург (735 млрд, +2,7%), Свердловская область (494 млрд, +0,6%), Татарстан (366,3 млрд, +4,7%), Ростовская область (315,5 млрд, +3,4%), Башкортостан (292 млрд, +5%), Новосибирская (243,2 млрд, +9,2%) и Нижегородская (234,7 млрд, +3,9%) области.

Подробнее о том, кто оказался в аутсайдерах списка, на какие услуги татарстанцы увеличили расходы, а на что сократили, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров