Новак заявил, что инвестиции в России снизятся в 2026-м, но вырастут в 2027–2029 годах

Снижение инфляционных рисков — главный фактор для восстановления инвестиционной активности

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Инвестиционная активность в России перешла в фазу коррекции после бурного роста почти на 40% в период с 2021 по 2024 год. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, текущий этап характеризуется высокой базой и повышенными требованиями к эффективности новых проектов.

Согласно прогнозу правительства, динамика вложений в ближайшие годы будет выглядеть следующим образом:

в 2026 году ожидается снижение инвестиций;

в 2027 году — незначительный рост на 0,2%;

в 2028 и 2029 годах — восстановление темпов на уровне 2,5% и 3% соответственно.

Вице-премьер подчеркнул, что снижение инфляционных рисков является необходимым условием для нормализации стоимости заемных средств и последующего восстановления инвестиционной активности. Инфляция по итогам 2026 года прогнозируется на уровне 6,8%, а к 2027 году ожидается ее замедление до 4%.

Восстановление экономики, по словам Новака, будет опираться на рост производительности труда, который должен ускориться с 0,7% в 2026 году до 2,4% в 2029 году. К концу прогнозного периода ВВП России превысит уровень 2025 года на 6,4%.

Никита Егоров