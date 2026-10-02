Новак: замедление экономики РФ — ожидаемый этап нормализации
Поддержку экономике продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос
Замедление темпов роста российской экономики после высоких показателей 2023–2024 годов является ожидаемым этапом. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на пленарном заседании Совета Федерации, передает ТАСС.
— После высоких темпов роста 2023–2024 года экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап нормализации после перегрева и одновременно условие снижения инфляции, — сказал он.
По словам Новака, задача — восстановить устойчивые темпы роста и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан. Для этого планируется расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций.
Поддержку экономике продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос. В августе ВВП вырос на 0,8%, за восемь месяцев 2026 года — на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года. По уточненному прогнозу, до конца года ожидается примерно такой же уровень роста.
Ранее сообщалось, что Новак поручил проработать план структурных изменений в экономике до 2030 года. В план предлагается включить 15 мероприятий, в том числе мониторинг долговой нагрузки регионов.
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