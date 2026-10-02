Новак: рост ВВП России в августе составил 0,8%

Положительная динамика сохраняется в промышленности, прежде всего в обработке

За семь месяцев 2026 года рост ВВП России составил 0,6% к аналогичному периоду прошлого года, в августе показатель увеличился на 0,8%. Об этом на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил вице-премьер Александр Новак, передает пресс-служба правительства.

По его словам, в 2023–2024 годах экономика росла высокими темпами — 4,3–4,9%, после чего перешла к более умеренной динамике. Положительная динамика сохраняется в промышленности, прежде всего в обработке: машиностроительный комплекс с начала года вырос на 6%, транспортное машиностроение — на 18,6%, фармацевтика — на 11,5%. Потребительский спрос остается одним из драйверов экономики — 4,5%.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Безработица держится на исторически минимальном уровне — 2,2%. Инфляция с начала года на конец сентября составила 6,26%. В 2026 году зарегистрировано 6,7 млн предприятий МСП, что на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

Согласно бюджетному прогнозу, ВВП в 2027 году вырастет на 1,4% с постепенным выходом к 2,4% в 2029 году. За этот период ожидается рост экономики на 6,4%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В соответствии с поручением президента правительство занимается реализацией плана структурных изменений экономики. Основное направление — работа над ростом инвестиций и запуском нового инвестиционного цикла, — отметил Новак.

Ранее сообщалось, что вклад туризма в ВВП России превысил 3%. Отрасль остается одной из самых быстрорастущих благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

Алсу Сабирзанова