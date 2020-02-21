В казанском Кремле прокомментировали назначение нового министра экономики

Фото: Ренат Назметдинов

В казанском Кремле прокомментировали назначение нового министра экономики Татарстана. Им стал председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов, который уже возглавлял Минэкономики РТ в 2010—2014 годах. О назначении было объявлено сегодня на традиционном еженедельном совещании при участии президента республики Рустама Минниханова.

— С учетом задачи, которую поставил Владимир Путин, — обеспечить пятипроцентный рост экономики в России, президент Татарстана на протяжении последних недель встречался с руководителями ведущих предприятий республики. Рустам Нургалиевич проводил эти встречи, чтобы, во-первых, узнать о нынешнем экономическом состоянии на этих объектах, а во-вторых, чтобы проанализировать резервы этих предприятий, чтобы их задействовать и потом обеспечить вот этот рост экономики. Президент в данном случае выступал не просто человеком, который заслушивал доклад о ситуации, но и проговаривал вопросы своего участия, где нужно пролоббировать, обговорить, чтобы эти предприятия участвовали в каких-то федеральных программах, чтобы еще больше загрузить их в работу. И, с учетом необходимости добиться пятипроцентного роста экономики, Рустамом Нургалиевичем было принято решение, что этой задачей будет заниматься уже новый министр Шагиахметов, — сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Функционал задач Фарида Абдулганиева, который остался его помощником, по ее словам, еще уточняется, но это будет нагрузка, связанная с работой с малым и средним бизнесом.