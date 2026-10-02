Аргентина начнет выдавать гражданство за инвестиции

Суммы вложений начинаются от 350 тыс. долларов, но есть дополнительные взносы за детей

Аргентина станет первым государством в Южной Америке, запустившим программу предоставления гражданства за инвестиции. Прием заявок в рамках этой инициативы начнется в четвертом квартале 2026 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.

Для получения аргентинского паспорта инвесторам будет предложено два финансовых варианта:

внесение невозвратного взноса в государственный бюджет в размере 350 тысяч долларов США;

приобретение государственных облигаций на сумму 800 тысяч долларов США.

Программа также распространяется на членов семьи инвестора. Для включения в заявление супруги или супруга, а также не состоящих в браке детей в возрасте от 18 до 25 лет (не имеющих собственных детей) предусмотрен дополнительный взнос в размере 100 тысяч долларов. Для детей младше 18 лет сумма составит 25 тысяч долларов.

По словам министра экономики Аргентины Луиса Капуто, данная мера направлена на привлечение иностранного капитала и является частью стратегии по улучшению инвестиционного климата. Инициатива дополняет курс президента Хавьера Милея на стабилизацию макроэкономической ситуации, наращивание валютных резервов и международную интеграцию страны.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что инвестиции в России снизятся в 2026-м, но вырастут в 2027—2029 годах.

Никита Егоров