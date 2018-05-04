Хабибуллин Рафис Завдатович

Общая информация

Родился 2 октября 1963 года в с. Починок-Енаево Апастовского района ТАССР.

Образование:

Омская высшая школа милиции МВД СССР

Академия управления МВД России.

Трудовая деятельность:



В 1984 — 1988 гг. — милиционер Апастовского РОВД РТ.

В 1988 — 1994 гг. — работа на руководящих должностях оперативных подразделений криминальной милиции г. Набережные Челны.

В 1994 — 1999 гг. — глава ведущих опертивных управлений в центральном аппарате МВД Республики Татарстан.

В 1999 — 2002 гг. — заместитель начальника службы безопасности Президента Республики Татарстан.

В 2002 — 2007 гг. — начальник службы безопасности президента Республики Татарстан.

С июня 2007 г. — министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

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